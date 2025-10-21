Auschwitz-Spruch und Kollaboration mit der faschistoiden AfD: Seevetaler CDU-Politiker entlarvt seine wahre Gesinnung

Walczak ist kein Unbekannter in der politischen Landschaft. Als Beisitzer des Seevetaler Gewerbevereins war er eine treibende Kraft, der AfD einen Stand auf dem diesjährigen Meckelfelder Dorffest zu ermöglichen. Als Bedenken gegen deren Teilnahme geäußert wurden, widersprach er diesen nicht nur, sondern ging, während des Festes, sogar immer wieder mit Platzverweisen, in einem Fall auch mit Hilfe eines Polizeieinsatzes, aktiv gegen Menschen vor, die vor dem Stand gegen deren Anwesenheit protestierten.

Lasst uns weiterhin wachsam bleiben und jede Form der Zusammenarbeit mit rechtsextremen Gruppierungen an die Öffentlichkeit bringen

Setzen wir unmissverständliche Zeichen gegen jegliche rechten Umtriebe!

Für ein solidarisches und menschliches Miteinander.

Rechten Kräften entschlossen entgegentreten!