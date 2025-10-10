Fotos: "Nie wieder kriegstüchtig!"

Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/nie-wieder-kriegstuechtig/

Nach Angaben der Veranstalter demonstrierten auf dem Bebelplatz in Berlin 20.000 Menschen und 15.000 auf dem Schlossplatz in Stuttgart.

Aufgerufen hatte ein Bündnis von mehr als 400 Organisationen und Gruppen vor allem aus der Friedensbewegung, darunter DFG-VK, IPPNW, das Netzwerk Friedenskooperative und Pax Christi. Bei den Kundgebungen sprachen auch Vertreter von Die Linke, BSW und SPD.

Mehr Infos: https://nie-wieder-krieg.org/