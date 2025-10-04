Aktivisten fordern Rücktritt von Landrat Udo Witschas in Bautzen

Am frühen Morgen des 4. Oktobers 2025 (etwa gegen 6:30 Uhr) haben unbekannte Aktivsten ein großes Banner in Bautzen gehisst. Auf dem Banner war zu lesen: „‚Endlösung‘ für Witschas? Rücktritt!“

Dieses Banner war von der Friedensbrücke aus mehrere Minuten lang sichtbar. Die Aktivisten greifen damit Witschas‘ Äußerungen der jüngsten Kreistagssitzung auf und fordern seinen Rücktritt.

In der Sitzung des Kreistags am 29.9. sprach er davon, dass er noch keine „Endlösung“ für die ukrainischen Geflüchteten habe. Ebenso war er der Meinung, dass es im Bautzener Kreistag keine Extremisten gäbe, obwohl der Verfassungsschutz die sächsische AfD und Benjamin Moses als solche einstuft.