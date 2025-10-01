Fotos: Marsch für das Leben 2025 - What the fuck?!

von: Umbruch Bildarchiv am: 01.10.2025 - 17:09
Emailadresse: 
SPAMSCHUTZpost@umbruch-bildarchiv.deBITTEENTFERNEN
Themen: 
Gender
Protest gegen den christlich fundamentalistischen "Marsch für das Leben" am 20.9.2025 in Berlin

Mehrere Hundert Queer-Feminist*innen protestierten am 20.9.2025 bunt und laut gegen einen christlich fundamentalistischen Aufzug mit rund 2.000 Teilnehmenden in Berlin-Mitte. Auf halber Strecke blockierten die Pro-Choice-Aktivistinnen die Straße und wurden von der Polizei an die Seite gedrängt.

Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/marsch-fuer-das-leben-what-the-fuck/

Am jährlichen sog. „Marsch für das Leben“ beteiligten sich neben bundesweit mobilisierten Ultra-Konservativen erneut rechtsextreme Akteure, wie etwa die AfD. Teilnehmende bezogen sich im Antifeminismus geeint u.a. mit einer Schweigeminute positiv auf den erschossenen MAGA-Faschisten Charlie Kirk.

„Gemeinsame Veranstaltungen von christlichen FundamentalistInnen und der Neuen Rechten wie die Durchführung sogenannter Familienkonferenzen belegen gute Kontakte zwischen der „Lebensschutzbewegung“ und der extremen Rechten. Wer hier wegschaut und das Märchen der ach so harmlosen „Lebenschutzbewegung“ glaubt, verharmlost und unterschätzt die Gefahr und normalisiert queerfeindliche und rassistische Erzählungen“ (aus dem Aufruf des „What the fuck“-Bündnisses)

Weitere Infos: https://whatthefuck.noblogs.org/

 

webadresse: 
https://umbruch-bildarchi...
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien: 
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Ergänzungen

Von: Amt für Wampenmüllverwertung am: 01.10. - 23:16

Kuckt euch doch dieses linksversifften Wampenmüll an: kein Wert – außer Heizwert.