3 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe September 2025

Gespräch mit dem Gefangenen Andreas Krebs

Andreas ist ein Knastrebell und war schon 26 Jahre in deutschen und italienischen Knästen eingesperrt. Trotz seiner angegriffenen Gesundheit setzt er sich auch weiterhin auch für andere Gefangene in ein. Sei es für Weggesperrte in Tegel und auch z.B. für Daniela Klette oder dem Antifaschisten Nanuk. Er absolviert zu Zeit ein Fernstudium in den Fächern Philosophie und Journalismus. Für 6 Monate des Studiums muss er monatlich 198,00 € bezahlen. Danach betragen die Kosten 99, 00 € monatlich. Dazu gibt es einen Spendenaufruf (https://political-prisoners.net/spendenaufruf-fuer-das-fernstudium-von-d...)

Weiterhin wollen wir wissen, ob alle seine Forderungen seines erfolgreichen Hungerstreiks umgesetzt worden sind: Es geht dabei um seine medizinische Versorgung, die Zensur und seine Verlegung.

Andreas Krebs

Seidelstr. 39

13507 Berlin

Telefonat mit der Inhaftierten Carmen Forderer aus der JVA Schwäbisch Gmünd

Carmen ist 59 Jahre alt und hat schon über 29 Jahre Knast auf dem Buckel. Davon 10 Jahre in Isolationshaft. Sie befindet sich zum zweiten Mal in Sicherungsverwahrung. Carmens momentane Zelle ist in der Nähe zu den Absonderungszellen, in welchen Mitgefangene, die vom Knast als psychisch auffällig gelten, häufig verfrachtet werden. Diese sind mal eher still, oder aber sehr laut: stundenlanges Schreien, gegen Wände und Türen schlagen. Das stört und belastet selbstredend Carmen sehr, zugleich ist das bloße Wegschließen keine Lösung. Lärm wurde schon im Mittelalter als Waffe gegen rebellische Menschen eingesetzt. Zum Beispiel durch langes Kirchengeläut wurden sie in den Wahnsinn und in den Tod getrieben. In den siebziger Jahre wurde diese Lärmfolter gegen Gefangene aus der RAF eingesetzt: Durch angebliche dringende Baumaßnahmen auf der Station. Carmen konnte wegen des tagelangen Krachs 24 Stunden nicht frei agieren sowie nicht ungestört bzw. geruhsam Schlafen. Folge war Herzrasen, die vor einigen Monaten zu einem Krankenhausaufenthalt wegen Herzrhythmusstörungen führten. Medikamente muss sie deswegen auch regelmäßig einnehmen. Mehr zu Carmens Geschichte ist im GI 442 auf Seite 22 und auf https://political-prisoners.net/krankmachende-haftbedingungen/31296/ zu finden.

Carmen Forderer

Herlikofer Str. 19

73527 Schwäbisch Gmünd

Der Gefangene Serkan Onur Yilmaz kämpft seit bald 300 Tagen durch ein Todesfasten gegen die Isolationsfolter

Serkan Onur Yilmaz ist ein revolutionärer Gefangener, der am 10. November 2024 in den Hungerstreik getreten ist, um gegen die sogenannten „Brunnengefängnisse” in der Türkei zu kämpfen, die für ihre besonders harten Haftbedingungen bekannt sind. Um das Leben von Serkan zu retten, wird am 6. September, den 300. Tag seines Widerstands zu einem internationalen Solidaritätshungerstreik auf gerufen. Weiterhin befinden sich gegen diese Isolationsfolter noch weitere Weggesperrte aus der Türkei im Streik. Dazu ein Interview mit Sükriye Akar, die Ehefrau von Fikret Akar, der sich auch im Widerstand befindet.

Weitere Infos: https://is4pp.org und political-prisoners.net

Die Sendung wird wiederholt am Donnerstag, den 4.9. von 11-12 Uhr Dienstag, den 9.9. von 19-20 Uhr, Donnerstag, den 11.9. von 11-12 Uhr und von 22-23 Uhr. Sowie Dienstag, den 16., 23. und 30.9. jeweils von 19-20 Uhr.

Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 7. Oktober 2025 von 19–20 Uhr geben.

Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de

https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...