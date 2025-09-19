SzeneRotz Ausgabe 3 ist nun raus!
von: SzeneRotz am: 19.09.2025 - 10:09
Regionen:
Eine neue Ausgabe der antiautoritären Zeitung aus und für Hannover ist raus! Zu lesen auf https://szenerotz.noblogs.org/ oder direkt als PDF im Anhang an diesen Beitrag.
Du möchtest einen Beitrag einreichen? Dann hier entlang: https://szenerotz.noblogs.org/beitrag-einreichen/
Alle Infos zum Projekt sowie alle vergangenen Ausgaben sind ebenfalls auf der Website zu finden.
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen