SzeneRotz Ausgabe 2 ist raus!
von: SzeneRotz am: 14.09.2025 - 14:41
Regionen:
Eine neue Ausgabe der antiautoritären Zeitung aus und für Hannover ist raus! Zu lesen auf szenerotz.noblogs.org oder direkt als PDF im Anhang an diesen Beitrag.
Du möchtest einen Beitrag einreichen? Dann hier entlang: https://szenerotz.noblogs.org/beitrag-einreichen/
Alle Infos zum Projekt sowie alle vergangenen Ausgaben sind ebenfalls auf der Website zu finden.
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen