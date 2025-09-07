AfD stinkt - Grillfest der AfD RTK

Die Dörfer sind gesäumt von großen Plakaten, welche ein Grillfest am 07.09.2025 der AfD Rhein-Taunus-Kreis auf dem Grillplatz Heidenrod Huppert ankündigen.

"Alles frei! Frei für Alle" prangt in großen Lettern auf dem Plakat und könnte nicht mehr gegen die Grundsätze der sogenannten "Alternative für Deutschland" sein. Übersetzen könnte Mensch den Text mit: "Alles frei, solange du es dir leisten kannst" und "Frei für Alle, solange du unserem Weltbild und Gedankengut entspricht. Der Gedanke, dass die AfD-RTK dort einen schönen Tag mit Bier und Würstchen verbringt und nebenbei rassistische und faschistische Narrative verbreitet, bereitete uns Übelkeit. Eine Übelkeit, die wir ihnen gerne zurück geben. Durch die Buttersäure haftet dem Platz nun der Geruch an, den die AfD bei so vielen auslöst. Damit es auch die letzten Menschen verstehen, wurde die Aussage "AfD stinkt" hinterlassen.

Wir wünschen der AfD-RTK einen einen schönen Sonntag, aber denkt daran, ihr werdet nie unbeantwortet agieren können, denn:

Antifa bleibt Handarbeit

Antifa ist notwendig

Es gibt kein ruhiges Hinterland