Nie wieder Gau Wien und Niederdonau - Wien 19. Bezirk
von: Antonin Novotny am: 07.09.2025 - 15:18
Themen:
NS-Geschichte Österreich: In keinem anderen Bezirk von Wien gab es so viele Massmörder unf Hauptkriegsverbrecher.
Die Serie Nie wieder Gau Wien und Niederdonau enthält alle Bezirke Wiens und zahlreiche Orte in Niederösterreich und Südmähren. Alle Beiträge sind auf archive zu lesen.
Datei:
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Public Domain (cc0): Weiternutzung ohne Einschränkung. Gemeinfrei im Sinne der Public Domain