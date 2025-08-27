AfD Büro in Villingen-Schwenningen markiert

Erst vor ein paar Monaten hat die AfD ihr neues Büro in Villingen-Schwenningen eröffnet. Letzte Woche haben wir das Büro in der Färberstraße 53. mit roter Farbe markiert.

Überall wo die AfD Räume eröffnet müssen wir sie Angreifen und ihr diesen Raum streitig machen.

Kein Raum, keine Ruhe der AfD!