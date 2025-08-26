Aktualisierung Alfredo Cospito + Vorschlag

Bitte weit verbreiten!

Um die Isolation zu durchbrechen, der unser anarchistischer Genosse Alfredo Cospito derzeit durch ein fast vollständiges Postverbot ausgesetzt ist, rufen wir erneut dazu auf, ihm Postkarten und Briefe zu schreiben. Dieser neue Aufruf, ihm zu schreiben, ist auch auf Neuigkeiten aus dem Gefängnis von Bancali zurückzuführen, wo er inhaftiert ist: Alfredo hält es für äußerst opportun, ihm weiterhin Korrespondenz zu schicken, auch unregistriert, auch nur Postkarten, mit oder ohne Absenderadresse... Wenn eine Lawine von Post eintrifft, bedeutet das mehr Arbeit für die Wärter, die in der Gefängnispost arbeiten.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es nicht mehr so notwendig ist, ihm eingeschriebene Briefe zu schicken, wie es bisher der Fall war, da über 30 solcher Briefe

blockiert wurden: In dieser Angelegenheit muss der Überwachungsrichter ein

Urteil fällen: Er lässt sich offensichtlich Zeit damit (Anwälte sagen uns, dass dies im Gefängnis von Bancali üblich ist).

Am kommenden 14. September findet eine Anhörung zum „Compliance-Urteil”gegen das Gefängnis von Bancali statt: Der Richter wird gebeten, zu entscheiden, ob die Gefängnisbehörden eine Genehmigung für einen Gefangenen einhalten, in diesem Fall Alfredos Zugang zur Bibliothek, der genehmigt worden war, aber nie wirklich umgesetzt wurde. Wenn der Richter zugunsten von Alfredo entscheidet, muss er einen anderen Beamten benennen, um sicherzustellen, dass die Genehmigung eingehalten wird.

Wir begrüßen auch den Vorschlag der Genossinnen und Genossen von „S’Idea Libera” in Sassari, um den Versuch, eine der gegen Alfredo gerichteten Isolationsmaßnahmen zu sabotieren, weiter voranzutreiben: Nach dem Sommer einen Neuanfang zu machen und die koordinierte Versendung von Briefen und Postkarten langfristig fortzusetzen, damit Alfredos Wärter wissen, dass er niemals im Stich gelassen wird!