Aktualisierung Alfredo Cospito + Vorschlag
Bitte weit verbreiten!
Um die Isolation zu durchbrechen, der unser anarchistischer Genosse Alfredo Cospito derzeit durch ein fast vollständiges Postverbot ausgesetzt ist, rufen wir erneut dazu auf, ihm Postkarten und Briefe zu schreiben. Dieser neue Aufruf, ihm zu schreiben, ist auch auf Neuigkeiten aus dem Gefängnis von Bancali zurückzuführen, wo er inhaftiert ist: Alfredo hält es für äußerst opportun, ihm weiterhin Korrespondenz zu schicken, auch unregistriert, auch nur Postkarten, mit oder ohne Absenderadresse... Wenn eine Lawine von Post eintrifft, bedeutet das mehr Arbeit für die Wärter, die in der Gefängnispost arbeiten.
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es nicht mehr so notwendig ist, ihm eingeschriebene Briefe zu schicken, wie es bisher der Fall war, da über 30 solcher Briefe
blockiert wurden: In dieser Angelegenheit muss der Überwachungsrichter ein
Urteil fällen: Er lässt sich offensichtlich Zeit damit (Anwälte sagen uns, dass dies im Gefängnis von Bancali üblich ist).
Am kommenden 14. September findet eine Anhörung zum „Compliance-Urteil”gegen das Gefängnis von Bancali statt: Der Richter wird gebeten, zu entscheiden, ob die Gefängnisbehörden eine Genehmigung für einen Gefangenen einhalten, in diesem Fall Alfredos Zugang zur Bibliothek, der genehmigt worden war, aber nie wirklich umgesetzt wurde. Wenn der Richter zugunsten von Alfredo entscheidet, muss er einen anderen Beamten benennen, um sicherzustellen, dass die Genehmigung eingehalten wird.
Wir begrüßen auch den Vorschlag der Genossinnen und Genossen von „S’Idea Libera” in Sassari, um den Versuch, eine der gegen Alfredo gerichteten Isolationsmaßnahmen zu sabotieren, weiter voranzutreiben: Nach dem Sommer einen Neuanfang zu machen und die koordinierte Versendung von Briefen und Postkarten langfristig fortzusetzen, damit Alfredos Wärter wissen, dass er niemals im Stich gelassen wird!
SOLIDARITÄTSINITIATIVE MIT ALFREDO GEGEN DAS POSTVERBOT
In Bezug auf die Postzensur, Blockade und das Verbot von Postsendungen gegen Alfredo*, der derzeit im Bancali-Gefängnis unter dem 41bis-Regime inhaftiert ist,
folgenden Vorschlag unterbreiten: In der Vergangenheit gab es viele verschiedene Gelegenheiten, bei denen einzeln oder gemeinsam versucht wurde, die Isolation durch Korrespondenz zu durchbrechen.
Jetzt halten wir es für wichtig,
weiter daran zu arbeiten, und haben uns eine Initiative ausgedacht, um Alfredo langfristig zu unterstützen,
um etwas zu bewirken oder es zumindest zu versuchen.
Jede Gruppe oder Einzelperson, die sich beteiligen möchte, verpflichtet sich,
in einer bestimmten Woche mindestens 7 Postkarten an Alfredo zu schicken. Je mehr Menschen sich beteiligen, desto besser können wir eine kontinuierliche „Abdeckung” durch Postsendungen gewährleisten.
Wir schlagen vor:
1. Jede Gruppe oder Einzelperson bestätigt ihre Verfügbarkeit bis zum
1. September 2025 unter: evaliber2@inventati.org.
2. Auf der Grundlage dieser Verfügbarkeit erstellen wir einen Kalender,
sodass jeder Gruppe oder Einzelperson eine bestimmte Woche zugewiesen wird,
in der sie die Post an Alfredo verschickt, um so die Kontinuität über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten.
Die Postanschrift von Alfredo lautet:
Alfredo Cospito
C.C. „G.Bacchiddu”
Località Bancali
07100 Sassari
Lasst uns die Isolation durchbrechen!
Spazio Sociale S’Idea Libera (Sassari)
Cassa AntiRep delle Alpi occidentali
* Alfredo Cospito ist ein anarchistischer Genosse, der seit 2012 inhaftiert ist. Ursprünglich
wurde er wegen einer Knieverletzung des CEO von Ansaldo Nucleare verhaftet und verurteilt, jetzt verbüßt er zusammen mit mehreren anderen Genossen eine 23-jährige Haftstrafe, die im Rahmen des „Scripta Manent”-Prozesses verhängt wurde. Nachdem er in das 41bis-Gefängnisregime überführt worden war (Frühjahr 2022), trat Alfredo in einen sechsmonatigen Hungerstreik gegen 41 bis und lebenslange Haftstrafen ohne Bewährung, der auch dank der energischen internationalen Mobilisierung, die seine Initiative begleitete,
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Absurdität dieses Gefängnisregimes und die Todesstrafe, die lebenslange Haftstrafen ohne Bewährung darstellen, gelenkt hat.
Alfredo ist immer noch im 41bis-Regime im Gefängnis von Bancali (Sassari, Sardinien, Italien) inhaftiert, und das Verfahren für eine mögliche Verlängerung dieses Status wird im nächsten Frühjahr stattfinden. Das Ziel von 41bis ist klar: die physische und psychische Vernichtung der Menschen, die darin landen.
Im Fall von Alfredo fällt eine fortschreitende Einschränkung der ohnehin bereits gegen Null gehenden Überlebenschancen auf, die für dieses besondere Gefängnisregime festgelegt sind: ein doppeltes Verbot von Korrespondenz, kein Zugang zur Gefängnisbibliothek
(er war zuvor von der Gefängnisleitung autorisiert worden), ein vollständiges Verbot
von Büchern, die in Buchhandlungen über das Gefängnis gekauft werden (wie im 41-bis-Regime vorgesehen), und von anderen Gütern und Gegenständen des täglichen Bedarfs, wie Mehl oder Kleidung.
