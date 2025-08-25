Solifoto und vorläufige Festnahmen wegen Adbusting-Prozess am Mo. 25.8.2025

Der abgebildete Polizist im Look der Zeichentrickserie „Die Simpsons“ hebt ratlos seine Dienstmütze. Denn dem morgen Angeklagten wird vorgeworfen, mit aufgeklebten Sprechblasen auf Werbeplakaten die Polizei wegen Gewalt und Rassismus kritisiert zu haben.

Vorläufige Festnahme wegen Banner-Bild

Daraufhin eilten Polizisten heraus und verfrachteten die solidarischen Menschen ins Revier. In der Wache hielten sie die noch Leute fest, durchsuchten sie und nahmen ihre Personalien auf. Auf die Frage, was den drei Menschen vorgeworfen wird kam als Antwort: Paragraph 86 - Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Alleine entscheiden konnten sie jedoch nicht und riefen die Obermacker vom LKA 5 an. Kamera und Banner haben sie aber nach dem Telefonat schlussendlich wieder rausgerückt.

0% kritikfähig

Die Reaktion der Polizist:innen beweist erneut, dass sie 0% kritikfähig sind. Sie fänden so ein Banner natürlich nicht lustig. Sich mit der Kritik auseinandergesetzt haben sie sich nicht. „Die Polizei zeigt mit ihrem Verhalten, passend zum Prozess, dass sie am liebsten jede Form von Kritik mit Repressionen überziehen würde“ wie eine Person der Soligruppe erklärt: "Lasst uns gemeinsam morgen beim Prozess der Polizei zeigen, dass wir die Kriminalisierung von polizeikritischen Meinungen nicht zu lassen. Kommt um 12h zur Kundgebung und um 13.30 zur solidarischen Prozessbegleitung!"

Mo, 25. August, 13.30 Uhr

Saal A572 (kann sich noch ändern!)

Amtsgericht Tiergarten

Turmstr. 91

10559 Berlin

Ab 12h ist nette freundlichen angemeldete Protestkundgebung vor dem Gericht.

Infos zum Prozess:



https://deutschepozilei.wordpress.com/2025/07/18/zwei-gerichtstermine-wegen-polizeikritischer-adbustings/

https://antifawerkstatt.noblogs.org/post/2025/08/08/25-8-und-6-11-polizeikritik-adbustings-vor-geri