SzeneRotz – die antiautoritäre Zeitung aus und für Hannover
Endlich ist es soweit. Die erste Ausgabe der SzeneRotz ist raus!
Wer, wie, was? So stellt sich das Projekt vor:
Was soll das alles hier?
Nach umfassenden Studien und Analysen sind wir, die bunt zusammengewürfelte Gruppe von Menschen, die diese Zeitung hier fabriziert, zu folgendem Schluss gekommen: Irgendwie wird alles immer beschissener. Darunter zählt unter anderem der autoritäre Trend, der auch vor „der“ linken Szene & Bewegung nicht halt macht… Gleichzeitig haben wir den Eindruck, dass die antiautoritären bzw. emanzipatorischen Gruppen & Personen in Hannover (wie auch anderswo) viel losgelöst voneinander nebeneinanderher agieren. Soweit, so kacke. ABER: Das muss ja nicht so bleiben. Mit dieser Mitmach-Zeitung wollen wir uns gegenseitig mehr Sichtbarkeit und Wahrnehmung zu Teil werden lassen und somit unseren Zusammenhalt als antiautoritäre Linke fördern und bestärken!
Scheiß auf TikTok & Co – wir machen ne Zeitung! Social Media die in Händen von superreichen Fascho-Kapitalisten dienen? Gar kein Bock… Irrsinnige Algorythmen, Werbung, die zu noch mehr Konsum verleiten soll, Abhängigkeitspotenzial von Social Media, ständiger Reizüberfluss, Ausspähen und Verkauf der eigenen Daten und und und… Wer will den Rotz denn wirklich noch? Da machen wir lieber ne Zeitung, mit der mensch in Hannover auf dem Laufenden bleiben kann.
In dieser Zeitung, die ungefähr alle zwei Wochen kostenlos erscheint, findet ihr verschiedenste Inhalte wie: Vorstellung verschiedener politischer Gruppen, Interviews, Pressemitteilungen & Statements, aktuelle Termine, Demoberichte, lokale Analysen & Kritik, Medien-Empfehlungen, eine Soli-Ecke, Unterhaltung u.v.m.! Der Kern dabei seid ihr! Als Mitmach-Zeitung lebt dieses Projekt von euren Zusendungen. Also immer her damit!
Alle Infos und die Möglichkeit zum Einreichen von Beiträgen gibt’s auf der Website: https://szenerotz.noblogs.org/
Die erste Ausgabe findet ihr unten im Anhang, beim Szeneort eures Vertrauens oder natürlich auch auf der Website.
Ergänzungen
MEGA 2.0 ССЫЛКА ДАРКНЕТ ОНИОН РАБОЧИЕ ЗЕРКАЛА MEGA 2 ССЫЛКА
MEGA 2 - Список зеркал mgmarket6.at
Процесс регистрации:
1. Переход на сайт. Используйте актуальную рабочую ссылку или зеркало. Убедитесь, что вы попали на официальный сайт Mega Market.
2. Создание учетной записи. Регистрация обычно требует лишь несколько данных: никнейм и пароль. Личная информация не нужна, что обеспечивает вашу конфиденциальность.
3. Подтверждение через капчу. Для защиты от ботов необходимо ввести код с изображения.
4. Завершение регистрации. После создания учетной записи вы сможете получить полный доступ к каталогу и взаимодействовать с другими пользователями.
### Безопасность на Mega Darknet Market
Высокий уровень безопасности и конфиденциальности — это один из главных факторов, привлекающих пользователей на Mega Darknet Market. Для защиты своей информации соблюдайте следующие правила безопасности:
- Используйте VPN. Перед запуском браузера Tor активируйте VPN, чтобы скрыть свой реальный IP-адрес и повысить защиту данных.
- Криптовалютные платежи. Все транзакции на Mega Market Onion осуществляются в криптовалюте (Bitcoin, Monero и др.), что обеспечивает анонимность финансовых операций.
- Не разглашайте личную информацию. Никогда не указывайте свои реальные данные при регистрации или использовании платформы.
- Проверяйте зеркала. Пользуйтесь только проверенными ссылками для доступа к зеркалам Mega, чтобы избежать фишинговых атак и мошенничества.
- Храните криптовалюту в надежных кошельках. Используйте проверенные криптокошельки с высоким уровнем защиты для хранения и перевода средств.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете безопасно и эффективно использовать Mega Darknet Market.
Как проходят платежи на Mega Darknet Market?
На платформе Mega Darknet Market все транзакции осуществляются исключительно в криптовалюте, что обеспечивает пользователям высокую степень анонимности и защиту от отслеживания. Наиболее распространённые криптовалюты, используемые на площадке, — это Bitcoin и Monero.
Как оплатить покупку на Mega Market?
1. Создайте криптовалютный кошелек. Для этого подойдут такие сервисы, как Electrum или Ledger.
2. Пополните баланс своего кошелька. Криптовалюту можно купить на бирже или в обменных сервисах.
3. Оплатите товар, переведя криптовалюту на указанный адрес продавца. Обязательно тщательно проверяйте адрес, так как транзакции являются необратимыми.
4. Дождитесь подтверждения оплаты. После успешной транзакции товар будет отправлен, а услуга предоставлена.
Какие товары и услуги предлагает Mega Darknet Market?
Ассортимент на Mega Darknet Market очень разнообразен и включает в себя множество категорий. Здесь можно найти как цифровые продукты, так и физические товары.
Основные категории товаров:
- Электроника: Смартфоны, компьютеры, аксессуары и другая техника.
- Цифровые товары: Программное обеспечение, лицензии, доступы к закрытым ресурсам.
- Услуги: Разнообразные цифровые услуги, включая веб-дизайн, разработку и безопасность сайтов.
Особенностью Mega Market Onion является система рейтингов и отзывов, которая помогает пользователям оценить надёжность продавцов и качество их товаров.
Зачем использовать Mega Darknet и какие преимущества это дает пользователям?
Mega Darknet Market привлекает пользователей желанием получить доступ к товарам и услугам, которые недоступны на обычных онлайн-площадках. Даркнет обеспечивает высокий уровень анонимности и безопасности, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит конфиденциальность.
Основные причины для использования Mega Darknet Market:
- Конфиденциальность: Благодаря сети Tor скрываются реальные IP-адреса пользователей, обеспечивая их анонимность.
- Широкий ассортимент: Платформа предлагает товары и услуги, которые сложно найти в традиционных интернет-магазинах.
- Безопасные сделки: Криптовалюты и система рейтингов продавцов помогают защитить пользователей от мошенничества.
- Свобода выбора: На Mega можно найти товары и услуги, доступные исключительно в даркнете.
Зеркала Mega Darknet: где найти рабочие ссылки?
В связи с частыми блокировками официального сайта Mega Darknet Market, пользователи обращаются к зеркалам — альтернативным ссылкам, позволяющим продолжать пользоваться платформой.
Где искать рабочие зеркала Mega?
- Форумы даркнета: Пользователи делятся проверенными ссылками на таких ресурсах.
- Мессенджеры и Telegram-каналы: В закрытых чатах можно найти актуальные зеркала и ссылки на официальный сайт Mega Onion.
- Поисковые системы в Tor: Некоторые поисковые системы внутри сети Tor индексируют ссылки на маркетплейсы и их зеркала.
Заключение
Mega Market Onion — одна из крупнейших и самых популярных платформ в даркнете, позволяющая пользователям безопасно и анонимно совершать покупки. Для работы с ней необходим браузер Tor, рабочие зеркала Mega и соблюдение мер безопасности при транзакциях.
Важные преимущества Mega Darknet Market: конфиденциальность, безопасность и разнообразие товаров и услуг.
Die NATO OTAN Erweiterungen bringen Unglück über Menschheit.
Der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft anzubieten und somit anschließend US-Militärbasen dort an russischer Grenze zu stationieren gleicht einer Kriegserklärung an Russland. Auf russische oder chinesische Militärbasen in Mexiko würden die USA viel härter als Russland antworten, erinnert euch an die Kubakrise 1962. Keiner will seinen schwer bewaffneten Feind an seiner Grenze dulden.
стриптиз клубы бары
Ищете, где провести ночь с огоньком? Приватные залы, эффектные выступления и высокий уровень сервиса. Сделайте свой вечер особенным вместе с [url=https://www.senatorstrip.club]женский стриптиз[/url].
Может быть полезным: [url=https://www.senatorstrip.club]лучшие стриптиз клубы санкт петербурга[/url]
Хороший вариант: [url=https://chicago-x.ru]где находится стриптиз клуб[/url]