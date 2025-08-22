SzeneRotz – die antiautoritäre Zeitung aus und für Hannover

Wer, wie, was? So stellt sich das Projekt vor:

Was soll das alles hier?

Nach umfassenden Studien und Analysen sind wir, die bunt zusammengewürfelte Gruppe von Menschen, die diese Zeitung hier fabriziert, zu folgendem Schluss gekommen: Irgendwie wird alles immer beschissener. Darunter zählt unter anderem der autoritäre Trend, der auch vor „der“ linken Szene & Bewegung nicht halt macht… Gleichzeitig haben wir den Eindruck, dass die antiautoritären bzw. emanzipatorischen Gruppen & Personen in Hannover (wie auch anderswo) viel losgelöst voneinander nebeneinanderher agieren. Soweit, so kacke. ABER: Das muss ja nicht so bleiben. Mit dieser Mitmach-Zeitung wollen wir uns gegenseitig mehr Sichtbarkeit und Wahrnehmung zu Teil werden lassen und somit unseren Zusammenhalt als antiautoritäre Linke fördern und bestärken!

Scheiß auf TikTok & Co – wir machen ne Zeitung! Social Media die in Händen von superreichen Fascho-Kapitalisten dienen? Gar kein Bock… Irrsinnige Algorythmen, Werbung, die zu noch mehr Konsum verleiten soll, Abhängigkeitspotenzial von Social Media, ständiger Reizüberfluss, Ausspähen und Verkauf der eigenen Daten und und und… Wer will den Rotz denn wirklich noch? Da machen wir lieber ne Zeitung, mit der mensch in Hannover auf dem Laufenden bleiben kann.

In dieser Zeitung, die ungefähr alle zwei Wochen kostenlos erscheint, findet ihr verschiedenste Inhalte wie: Vorstellung verschiedener politischer Gruppen, Interviews, Pressemitteilungen & Statements, aktuelle Termine, Demoberichte, lokale Analysen & Kritik, Medien-Empfehlungen, eine Soli-Ecke, Unterhaltung u.v.m.! Der Kern dabei seid ihr! Als Mitmach-Zeitung lebt dieses Projekt von euren Zusendungen. Also immer her damit!

Alle Infos und die Möglichkeit zum Einreichen von Beiträgen gibt’s auf der Website: https://szenerotz.noblogs.org/

Die erste Ausgabe findet ihr unten im Anhang, beim Szeneort eures Vertrauens oder natürlich auch auf der Website.