Selbstverwaltetes linkes Zentrum Leoncavallo in Mailand von Meloni-Regierung nach 31 Jahren Besetzung geräumt!
Das Leoncavallo ist eins der bekanntesten Sozialen Zentren Italiens, bereits seit 1975 besetzt. Seit 1994 wird es in der Via Watteau betrieben von der „Associazione mamme antifasciste del Leoncavallo“. Heute morgen, am 21.8.25 wurde es in einer Blitzaktion auf Initiative des Innenministeriums geräumt. Meloni begründete die Räumung damit, dass es keine "rechtsfreien Räume" geben dürfe. Zuvor hatte ein Gericht entschieden, dass die Regierung in Rom den Eigentümern etwa drei Millionen Euro Schadenersatz zahlen müsse... Das Gebäude gehört einer Unternehmerfamilie, die es seit vielen Jahren zurückhaben will. Die Stadt Mailand wurde von der Räumung nach eigenen Angaben nicht vorab informiert.
Ein bisschen Historie...
Das Leoncavallo SPA – Spazio Pubblico Autogestito (Selbstverwalteter öffentlicher Raum) – ist eines der bekanntesten besetzten Sozialen Zentren Italiens. Es wurde 1975 in Mailand gegründet und betreibt alle politischen und kulturellen Aktivitäten in vollständiger Selbstverwaltung. Seine lange Geschichte ist eng mit der der außerparlamentarischen, auch militanten Bewegungen verbunden und lebte inzwischen dank mehrere Generationen, die im Laufe der Zeit aufeinander folgen.
Die erste Besetzung 1975
Die Geschichte des Leoncavallo beginnt am 18. Oktober 1975, als ein 3600 Quadratmeter großes brachliegendes Gelände in der Via Leoncavallo 22 in Mailand von einer Gruppe außerparlamentarischer Aktivist*innen besetzt wird, die aus verschiedenen Bereichen der revolutionären Bewegung stammen, die die 1968er in Italien geprägt hat.
Die Besetzung zeichnete sich sofort durch Themen aus, die die gesamte Gesellschaft betrafen: Die Gründung einer Kindertagesstätte, eines Kindergartens, einer Nachmittagsbetreuung, einer Volksküche, einer gynäkologischen Beratungsstelle und Kulturprojekte waren die unmittelbaren Ziele, die sich das neu gegründete Besetzungskomitee gesetzt hatte. Nach der Besetzung wurden gleich Flugblätter vom Besetzungskomitee im Stadtteil verteilt.
Die Aktivitäten, die in den ersten Jahren ins Leben gerufen werden, ermöglichen es dem Leoncavallo, sich in der Gegend zu etablieren: Es entstehen „Radio Specchio Rosso”, die „Casa delle Donne” und die „Scuola Popolare”. Die Forderungen und Ansprüche, die dabei zum Ausdruck kommen, umfassen immer mehr „das Leben in seiner Gesamtheit”.
Auch für viele linke Bands war das Leoncavallo ein bedeutender Ort, ebenso für die antifaschistische Bewegung.
Das Leoncavallo hatte bereits mehrere Räumungen erlebt und wieder neu gestartet. Über die Räumung im Jahr 1989 gibt es eine beeindruckende Doku, zu finden auf youtube – auch wenn mensch kein italienisch versteht, strahlt es viel von der dortigen kämpferischen Atmosphäre aus:
Historischen Hintergrund und Fotos auch auf der italienischen Wikipedia-Seite:
Ein wichtiger Ort für die linke, antagonistische Bewegung – Geschichte von unten bewahren und weitergeben – la lotta continua, bestimmt auch für das Leoncavallo!!!
Mailand: Das Sozialzentrum Leoncavallo geräumt
von: https://www.osservatoriorepressione.info am 21. August 2025
Räumung des historischen Sozialen Zentrums Leoncavallo in Mailand.
Die Polizei drang am Donnerstag, dem 21. August, im Morgengrauen zusammen mit dem Gerichtsvollzieher in das Soziale Zentrum ein. Auf Befehl von Innenminister Piantedosi wurde nach 36 Jahren die Räumung des Leoncavallo im August durchgeführt. Sie wollten ein historisches Symbol treffen. Mailand wurde seiner Bedeutung beraubt und zu einer Vitrine für Touristen und Spekulanten degradiert. Die vertikale Metropole verträgt keine horizontale Demokratie
Räumung am Morgen des 21. August 2025:
Für den selbstverwalteten öffentlichen Raum Leoncavallo in Mailand, eine selbstverwaltete Einrichtung, die seit genau einem halben Jahrhundert in der lombardischen Hauptstadt aktiv ist. Alle Eingänge der Via Watteau 7, wohin Leoncavallo 1994 nach einer ersten Räumung – ebenfalls im August – mit anschließender Wiederbesetzung eines anderen Gebäudes umgezogen war, wurden von gepanzerten Fahrzeugen und Ordnungskräften blockiert.
Die Solidaritätsbekundenden wurden aufgefordert, zur Via Stella an der Ecke zur Via Bettoni, unmittelbar nördlich des Sozialen Zentrums, zu gehen.
Die Räumung war eigentlich im Juli verschoben und für den 9. September angesetzt worden. Tatsächlich erschienen gepanzerte Fahrzeuge, Gerichtsvollzieher und Ordnungskräfte überraschend bereits heute, am 21. August. Mit dabei waren auch die Anwälte der Immobiliengesellschaft Orologio der Familie Cabassi, der laut dem Berufungsgericht von Mailand 3 Millionen Euro als „Entschädigung” zustehen sollen;
Geld, das das Innenministerium nun vom Verein "Mamme antifasciste del Leoncavallo" verlangt
Um 18 Uhr wurde eine öffentliche Versammlung vor dem Leoncavallo einberufen.
Mirko Mazzali, Anwalt des Leoncavallo, kommentiert die Nachricht von der Räumung wie folgt: „Nach vierzig Jahren wieder eine Räumung im August. Ich halte es nicht für eine gute Idee, die Vergangenheit zu wiederholen. Es gab einen Termin, den 9. September, und der sollte eingehalten werden. Wir versuchen zu verstehen, warum es dazu gekommen ist und ob es rechtmäßig ist. Sie hatten für den 9. September den Einsatz der Polizei beantragt, wenn sie den Termin vorverlegt haben, gibt es vermutlich eine Anordnung des Polizeichefs.”
Marina Boer, Vorsitzende des Vereins Mamme antifasciste (Antifaschistische Mütter), sagte zu der Räumung, sie sei nicht überrascht über die vorzeitige Räumung, die sie auf „politischen Druck“ zurückführte und dabei die Delegation von Fratelli d'Italia erwähnte, die sich mit Piantedosi getroffen hatte. Sie fügte hinzu, dass „Mailand zu einer beschissenen Stadt wird, in der es keine Möglichkeit gibt, Alternativen, eine andere Vision, die Möglichkeit, eine Sozialität zu schaffen, vorzuschlagen […]. Es ist eine Stadt, die voller Kultur und Aktivitäten war, ein Vorbild für ganz Italien in Bezug auf kulturelle Angebote: Ist diese Wüste, diese Happy Hour zu jeder Tageszeit in Ordnung für euch? Für uns nicht.“
„Heute ist die Via Watteau Milliarden wert“, erzählt einer der jungen Bewohner des historischen Sozialzentrums – und die Verwaltung rollt den Cabassis, den Eigentümern des Gebäudes, die in Mailand bereits astronomische Summen verdient haben, den roten Teppich aus. In der Stadt haben die Sozialzentren den Kampf um die brachliegenden Flächen verloren: Sie werden alle von Immobilienentwicklern gewinnbringend genutzt. Aber die eigentliche Frage ist, wie der Aktivist immer sagt: „Was wird anstelle des Leo entstehen, eine Volksklinik? Nein, natürlich wird ein neuer Wohnkomplex entstehen, der Zehntausende Euro pro Quadratmeter kostet.“
Kein Respekt für 50 Jahre Geschichte der Bewegungen, der Gegenkultur, der Jugendvereinigungen, der Politik von unten. Das schreibt die Europaabgeordnete Ilaria Salis in den sozialen Medien über die Räumung des Leoncavallo. „Es schreitet voran“, fährt Ilaria Salis in ihrem Beitrag fort, „das Mailand der Immobilienspekulation und Gentrifizierung, die Stadt der Rendite und der „Wochen“: ein seelenloses Mailand, exklusiv und ausgrenzend, gegen die Armen, gegen diejenigen, die von ihrer Arbeit leben, gegen die Jugendlichen. Ein Mailand, das reicher und glänzender erscheint, aber in Wirklichkeit viel ärmer und hässlicher ist“. „Ich hoffe, dass das Leoncavallo – so schließt die Europaabgeordnete – bald den Raum zurückgewinnen kann, den es verdient. Und dass tausend neue soziale Räume erobert und den Gemeinschaften zurückgegeben werden, die trotz allem Widerstand leisten, in einer Stadt, die immer feindseliger und weniger gastfreundlich wird, einer Stadt, die ihren Bewohnern enteignet wurde. Eine Stadt, die es zu stürzen gilt! Hände weg von den sozialen Räumen! Hände weg von der Stadt!“ #Mailand gehört denen, die darin leben, nicht denen, die damit spekulieren“.
„Die Räumung des Sozialzentrums Leoncavallo“, so Innenminister Matteo Piantedosi, „markiert das Ende einer langen Zeit der Illegalität. Dreißig Jahre lang wurde dieses Gebäude illegal besetzt. Und zu dem Schaden kam noch die Verhöhnung hinzu: Der Staat war sogar gezwungen, den durch die Besetzung entstandenen Schaden zu ersetzen. Heute wird endlich wieder Recht und Ordnung hergestellt. Die Regierung verfolgt eine klare Linie: null Toleranz gegenüber illegalen Besetzungen. Seit Beginn unserer Amtszeit wurden bereits fast 4.000 Gebäude geräumt. Die Räumung des Leoncavallo ist nur ein weiterer Schritt einer konsequenten und entschlossenen Strategie, die wir weiter vorantreiben werden.“
Eine Erklärung, die deutlich macht, dass die von rechts bis links so hochgelobte „Kultur der Legalität“ nichts anderes ist als Thanatopolitik, eine Garantie für die großen Wirtschaftsmächte und eine Legitimierung für die Kriminalisierung jeder Form von Dissens.
Über die Geschichte des Leoncavallo, seine Geschichte und den langen Kampf um einen Platz in der Vorzeigestadt, der Stadt des Betons und der Geschäfte „made in Milano“, hat Radio Onda d’Urto zahlreiche Reportagen produziert, die Sie hier anhören können.
Räumung des Leoncavallo: Zeugenaussagen bei Radio Popolare
Unter den Personen, die am Vormittag vor Ort eintrafen, befand sich auch Marina Boer, Vorsitzende des Vereins „Mamme antifasciste del Leoncavallo” (Antifaschistische Mütter von Leoncavallo), die daran erinnerte, dass Verhandlungen mit der Stadtverwaltung über einen möglichen neuen Standort für das Sozialzentrum im Gange waren, und sich außerdem zur Dauer der Räumung äußerte.
Vor einigen Wochen wurde ein Aufruf zur Verteidigung von Leoncavallo veröffentlicht. Der Schriftsteller Sandrone Dazieri gehörte zu den ersten, die ihn unterzeichneten.
