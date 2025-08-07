ACHTUNG FASCHOFOTOGRAF

Der Fascho Jakob (Instagram: @dini.prvt), Mitglied des DST (Der Störrtrupp) fotografiert auf Faschodemos! Er hält seine Mitgliedschaft zum DST eher bedeckt und hat meist kein sichtbares DST-Shirt an. Er hatte beispielsweise beim CSD 2025 in Pforzheim oder der GfD (Gemeinsam für Deutschland)-Demo am 26. Juli 2025 im Saarland eine Kamera (Standard Canon-Kamera) dabei, mit der er aus der Demo heraus Antifas und Presse fotografiert hat. Sonst fotografiert er auch gerne mal mit seinem Smartphone. Passt auf euch auf, wenn ihr euch um Faschodemos im Süden aufhaltet!