Polizeieinsatz beim Antifa-Bildungscamp am Peršmanhof.

Am Sonntag, den 27.7. zwischen 11h und 15h, haben 30 Polizist*innen begleitet von einem Polizeihelikopter und einer Hundestaffel das antifaschistische Bildungs-Camp am Peršman-Museum überfallsartig durchsucht und die Identität der 60 Teilnehmenden registriert.

Der Vorwand: Terrorismus-Prävention und ... Verwaltungsübertretungen.

Das Peršmanmuseum ist eine Gedenkstätte von NS-Verbrechen und aktiver Lernort des antifaschistischen Widerstandes in Kärnten, Österreich. Es befindet sich auf dem ehemaligen Bergbauernhof Peršman in der Gemeinde Bad Eisenkappel in 1.100m Seehöhe, 12km vom Ort entfernt. In der Nazizeit unterstützten die Bewohner*innen des Hofes den antifaschistischen Befreiungskampf mit Lebensmitteln, Kleidung und Unterkunft. Ende April 1945, kurz vor Kriegsende, ermordete die 13. SS- und Polizeieinheit 11 Menschen, die auf dem Hof lebten, und brannte den Hof nieder.

Jahrzehntelang blieben nur Ruinen zurück bis Anfang der 1980er Jahre Freiwillige aus Jugoslawien und Österreich das Wohnhaus wieder aufbauten, eine Gedenkstätte und ein Museum einrichteten, das einzige Museum dieser Art in Kärnten.

Weitere Informationen zu diesem völlig unverhältnismäßigen Polizeieinsatz findet ihr/finden Sie in der Presseaussendung des Vereins Peršman im Anhang.