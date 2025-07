Gedenk-Adbusting für Rudi Friedrich am Berliner Hauptbahnhof

Gedenken an Rudi

Rudi war Geschäftsführer des Vereins „Connection“. Dessen Vorsitzender Frank Nadler teilte Freitag der Öffentlichkeit mit, das Rudi bei einem Wanderunfall im Urlaub in den Bergen in Italien am Montag, den 14. Juli 2025 tödlich verunglückt ist. „Wir möchten auf diese Weise den Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen von Connection e. V. und Rudis Familie und Freunden unser herzliches Beileid aussprechen“, erklärt Kai N. Krieger.

Gründer von Connection e. V.

Rudi Friedrich wurde 60 Jahre alt. Er lebte in Offenbach am Main. Nachdem die DFG-VK der Forderung eines Asyls für Kriegsdiesntverweiger*innen keine Priorität beimessen wollte, gründete Rudi 1993 mit anderen Pazifist*innen-VK den Verein „Connection“. Connection e. V. unterstützte seit dem Kriegsdienstverweiger*innen in aller Welt und in Deutschland bei Asyl-Fragen. Nach der russischen Invasion in die Ukraine startete Rudi mit seinen Mitstreiter*innen die Object War Campaign. Er schaffte es, Organisationen aus ganz Europa zusammen zu bringen, um Kriegsdienstgegner*innen aus Russland, Ukraine und Belarus zu unterstützen. Die Kampagne forderte außerdem einfacheres Asyl in der EU für die Betroffenen.

Object War Campaign

Was die „Object War Campaign“ den Betroffenen praktisch bedeutete, macht Olga Karach, Direktorin der belarussischen Menschrechtsorganisation „Nash Dom“ in einem Nachruf deutlich: "Ein Mensch, der uns zur Seite stand – leise, aber bestimmt. Dieser Mensch war Rudi Friedrich. Rudi hat nicht die Stimme erhoben oder versucht, das Gespräch zu dominieren. Er hat uns nicht belehrt. Er hörte einfach zu (...). Rudi (gab) einen Grund zu glauben, dass Frieden nicht naiv, sondern notwendig ist – und dass Widerstand, selbst im Stillen, etwas zählt." (Übersetzung nach Stephan Brües, Ko-Vorsitzender des BSV und BSV-Vertreter in der WRI, im Netz uter https://soziale-verteidigung.de/zum-tod-von-rudi-friedrich/)

Rudi zum Vorbild nehmen

Auch die Aktiven der Werkstatt für Antifaschistische Aktionen betrauern den viel zu frühen Tod Rudis. „Wir können uns den Worten Olgas nur anschließen“, sagt Kai N. Krieger. Denn von Rudis Vorbild könne man viel lernen. „Würden sich mehr Menschen in der Friedensbewegung ein Beispiel an Rudi nehmen: Sie wäre eine bessere.“

Mehr Infos:

Pressemitteilung zum Tod von Rudi Friedrich von Connection e. V.:

https://de.connection-ev.org/article-4513

Kampagnenseite der Object War-Campaign, die Rudi massiv mitgetragen hat:

https://objectwarcampaign.org/