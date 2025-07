[B] Update on the legal situation of Rigaer94

What is the current situation?

Since most of the remaining rent contracts were canceled last summer, the vast majority of the flats are right now without those rent contracts. There are just five rent contracts remaining in the whole house. It seems like our enemies are trying to get rid of the rent contracts bit by bit, in order to create a legal base for a complete eviction of the house.

Court cases that happened in the last months (or didn´t)

On September 4th 2024, there should have been an appeal about some of the rent contracts from 1992 in the back house and against the people who were added to these lawsuits, as a result of the raid in October 2021. Before that, the Amtsgericht dismissed those eviction lawsuits against the rent contracts. The court date was postponed because the so-called lawyer of Lafone, Bernau, sent some documents too late to the judges to include them. Since then there has been no new date scheduled for this.You can find a more detailed description here. The lawyers of Lafone lodged a disciplinary complaint against judges of the 66th chamber of Landgericht II, accusing and suing the judges for allegedly delaying the trials. This disciplinary complaint was declined. We can only laugh at both our enemies fighting each other. As we published last year, in three proceedings about two apartments in front house as well as one room in the attic of back house, the legitimacy of the letterbox company Lafone was not questioned by the judges anymore. The apartments in front house still did not get eviction orders, though for one of them a person is supposed to pay their alleged ‘rent debts’, about 20.000€. For the room in the attic on the other side, the judges actually seem willing to issue an eviction order. Since we published this information, all those decisions were confirmed by the Kammergericht – therefore, the highest court in Berlin now seems to accept the legitimacy of this letter box company.

Leonid Medved is the “Owner” of Lafone

Part of this change is also that Leonid Medved is now officially listed as owner of Lafone (and therefore R94) on Companys House. He is described as an “individual person with significant control”. It is said that he directly or indirectly holds 75% or more of the shares in the company. (PDF) Medved became registrable as shareholder on 06/04/2016, but the entry note was just published on 25/04/2025. With this first listing in an official document of the company we now have proof of what we have known for a long time.

Info on upcoming eviction court cases

There are a lot of trials regarding our house coming up in September. Besides attempting to get eviction titles for the squatted flats and those who had rent contracts since 1992, Lafone is trying to get rid of the remaining renters of front house by cancelling their rent contracts.

On 17th of September, all of the rented flats of front house will have appeal hearings. The first lawsuits that attempted to cancel those rent contracts were rejected years ago. Aditionally, some of the trials against people who were added to the lawsuits following the raid in October 2021 will happen that day in the same court room. These hearings will happen at Landgericht II.

Also on 17.9., there will be a court case against the Kadterschmiede and Keimzelle. The last eviction lawsuit against Kadterschmiede and Keimzelle was rejected by the Kammergericht. Bernaus appeal against that was declined by the federal supreme court (BGH) in November 2023. In the end of last year, Bernau filed another eviction lawsuit against Kadterschmiede and Keimzelle, starting from scratch.

For all the court cases all the affected parties have to come. That means the accused, but also Lisa Close, the director of Lafone Investments, will be there. Let’s give her a proper welcome!

Call for participation in the court cases

We call for participation in solidarity at the upcoming court cases. The courtcases will be public (bring ID if you want to go inside).

(Wednesday) 10.09.2025 at 13.00. Littenstr 12-17 room 3705 (3rd floor). Lawsuit against the last existing rent contract in backhouse.

(Wednesday) 17.09.2025 at 10.30. Tegeler weg 17-21. room 148 (1st floor). Lawsuit against Kadterschmiede and Keimzelle.

(Wednesday) 17.09.2025 at 13.00. Littenstr 12-17 room 3705(3rd floor). Lawsuit against the rented flats in front house and some other eviction lawsuits.

For more context read our last two texts “Rigaer94: Sommergewitter in meinem Block – “thunder storms on my block” and “Rigaer94: Return of the Phoenicurus. News from a letterbox“

More infos will follow soon.

Rigaer 94 stays!

[ger]

Update zur rechtlichen Situation der Rigaer94

Einleitung

In den letzten 10 Monaten gab es von uns kein Update zur rechtlichen Situation unseres Hauses. Gerade ändert sich wieder viel. Wir sind uns noch nicht sicher, wie sich das alles entwickeln wird. Wir sind uns aber sicher, dass die Gegner*innen unseres Hauses weiterhin daran arbeiten, das Haus zu zerstören. Wir werden nicht aufhören dagegen anzukämpfen.

Hier ist ein kurzer Überblick über den aktuellen rechtlichen Status des Hauses und die Änderungen, die sich vollzogen haben.

Was ist die aktuelle Situation?

Da die meisten der verbleibenden Mietverträge im vergangenen Sommer aufgelöst wurden, ist die überwiegende Mehrheit der Wohnungen nun ohne diese Mietverträge. Im gesamten Haus sind nur noch 5 Mietverträge übrig. Es scheint so, als würden unsere Feind*innen gerade versuchen, die Mietverträge Stück für Stück aufzulösen, um eine rechtliche Grundlage für eine vollständige Räumung des Hauses zu schaffen.

Gerichtsverfahren, die in den letzten Monaten stattgefunden haben (oder auch nicht..)

Am 4. September 2024 hätte es eine Berufungsverhandlung über einige der Mietverträge aus dem Jahr 1992 im Hinterhaus und gegen die Personen geben sollen, die infolge der Razzia im Oktober 2021 zu diesen Klagen hinzugefügt wurden. Zuvor hatte das Amtsgericht die Räumungsklagen gegen die Mietverträge abgewiesen. Dieser Gerichtstermin wurde verschoben, weil der sogenannte Anwalt von Lafone, Bernau, einige Unterlagen zu spät an die Richter geschickt hatte. Seitdem wurde kein neuer Termin dafür geplant. Eine ausführlichere Beschreibung gibt es hier. Die Rechtsanwälte von Lafone legten Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Richter der 66. Kammer des Landgerichts II ein, in der sie den Richtern vorwarfen die Verhandlung verzögert zu haben. Diese Dienstaufsichtsbeschwerde wurde abgewiesen. Wir können nur darüber lachen, dass unsere beiden Feinde gegeneinander kämpfen. Wie wir im vergangenen Jahr veröffentlicht haben, wurde in drei Verfahren um zwei Wohnungen im Vorderhaus, sowie um ein Zimmer auf dem Dachboden des Hinterhauses die Legitimität der Briefkastenfirma Lafone von den Richtern nicht mehr in Frage gestellt. Die Wohnungen im Vorderhaus haben dennoch keine Räumungsurteile erhalten, jedoch wurde für eine von ihnen eine Person zu angeblichen “Mietschulden” in Höhe von ~20.000€ verurteilt. Für das Zimmer auf dem Dachboden hingegen haben die Richter ein Räumungsurteil beschlossen. Ein entsprechender Räumungstitel der zur konkreten Räumung führen könnte, wurde seit dem aber nicht bewirkt. Seit wir diese Informationen veröffentlicht haben, wurden alle diese Entscheidungen vom Kammergericht bestätigt. Das höchste Gericht in Berlin scheint nun also die Legitimität dieser Briefkastenfirma zu akzeptieren.

Leonid Medved ist der “Eigentümer” von Lafone

Teil dieser Änderung ist auch, dass Leonid Medved nun offiziell als Eigentümer von Lafone (und damit der R94) auf Companys House aufgeführt ist. Er wird dort als “individuelle Peron mit erheblicher Kontrolle” beschrieben. Es wird gesagt, dass er direkt oder indirekt 75% oder mehr der Anteile an der Firma hält. (PDF) Dort steht auch, dass Medved bereits am 06.04.2016 als Gesellschafter eintragungsfähig (“registrable”) wurde. Der Eintragungsvermerk wurde jedoch erst am 25.04.2025 veröffentlicht. Da dies das erste Mal ist, dass er in einem offiziellen Dokument des Unternehmens aufgeführt wird, haben wir nun den Beweis für das, was wir schon lange wussten.

Infos zu anstehenden Gerichtsverfahren

Im September stehen viele Gerichtsverfahren bezüglich unseres Hauses an. Neben dem Versuch, Räumungstitel für die besetzten Wohnungen und diejenigen, die seit 1992 Mietverträge hatten, zu erhalten, versucht Lafone die verbleibenden Mieter*innen des Vorderhauses loszuwerden, indem sie ihre Mietverträge kündigen.

Am 17. September finden gegen alle Wohnungen des Vorderhauses mit Mietverträgen Berufungsverhandlungen vor dem Landgericht II statt. Die ersten Klagen gegen die Kündigungen der Mietverträge wurden bereits vor Jahren abgewiesen. Darüber hinaus werden einige der Prozesse gegen Personen, die nach der Razzia im Oktober 2021 in die Klagen aufgenommen wurden, am selbem Tag im selben Gerichtssaal stattfinden.

Ebenfalls am 17.9. findet ein Gerichtsverfahren gegen Kadterschmiede und Keimzelle statt. Die letzte Räumungsklage gegen die Kadterschmiede und Keimzelle wurde vom Kammergericht abgewiesen. Die von Bernau eingelegte Berufung dagegen wurde vom Bundesgerichtshof (BGH) im November 2023 abgewiesen. Ende letzten Jahres hat Bernau eine neue Räumungsklage gegen die Kadterschmiede und Keimzelle eingereicht und damit wieder bei Null angefangen.

Zu allen Gerichtsverfahren müssen alle betroffenen Parteien kommen. Das bedeutet, dass die Angeklagten, aber auch die Geschäftsführerin von Lafone Investments, Lisa Close, anwesend sein wird. Geben wir ihr eine angemessene Begrüßung!

Aufruf zur Teilnahme an den Gerichtsverfahren

Wir rufen zur solidarischen Beteiligung an den anstehenden Gerichtsverfahren auf. Die Gerichtsverhandlungen werden öffentlich sein (bringt einen Ausweis mit, wenn ihr hineingehen möchtet).

(Mittwoch) 10.09.2025 um 13.00 Uhr. Littenstr 12-17, Raum 3705 (3. OG). Klage gegen den letzten bestehenden Mietvertrag im Hinterhaus.

(Mittwoch) 17.09.2025 um 10.30 Uhr. Tegeler Weg 17-21. Raum 148 (1. OG). Klage gegen Kadterschmiede und Keimzelle.

(Mittwoch) 17.09.2025 ab 13 Uhr. Littenstr 12-17 Raum 3705 (3. Etage). Klagen gegen die vermieteten Wohnungen im Vorderhaus und einige weitere Räumungsverfahren.

Für mehr Kontext lest unsere letzten beiden Texte “Rigaer94: Sommergewitter in meinem Block” und “Rigaer94: Rückkehr des Phoenicurus. Neuigkeiten aus einem Briefkasten“

Mehr Infos folgen bald.

Rigaer 94 bleibt!