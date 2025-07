Mainzer Burschis befärbt

Hallo zusammen,

wir haben die Mainzer Burschis besucht.



Die Burschenschaft "Germania Halle zu Mainz" welche ihr Haus in der Stahlbergstraße 33 in Mainz hat, hat diverse Verbindungen zur AfD.

Es handelt sich um eine Kaderschmiede der extremen Rechten.

Erst vor wenigen Monaten sind die Burschis dadurch ins Rampenlicht greaten, dass sie an Schulen in Mainz für ihre Ideen geworben hatten, aber das ist nur ein Kleiner Einblick in ihre Praxis.

Der Wahlkampf der AfD baut maßgeblich auf den Kapazitäten der Burschenschaft auf.

Da in naher Zukunft das Stiftungsfest der Burschenschaft ansteht, haben wir uns dazu entschieden, erneut ein Zeichen gegen braunen Müll zu setzen und zu zeigen, dass Burschis in Mainz kein Zuhause haben.

Der Protest darf jedoch nicht in einer nächtlichen Kleinstaktion enden, sondern muss sich breit und laut die Straße nehmen.

Aus diesem Grund bitten wir alle, sich am Protest gegen die Burschenschaft anzuschließen:

Am 12.7. um 11:00 am Hauptbahnhof Mainz beginnt der Protest gegen das Stiftungsfest der Burschenschaft.

Kommt mit auf die Straße, seid laut in Solidarität mit den unschuldigen Nachbar*innen und Opfern der Burschenschaft Germania Halle zu Mainz.

solidarische Grüße

ein paar Rote Antifas