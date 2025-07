Fotos: Holt Maja zurück!

Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/holt-maja-zurueck/

Die 23jährige queere Maja sitzt seit einem Jahr unter menschenverachtenden Bedingungen in Ungarn in Untersuchungshaft. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hatte sie am 28. Juni 2024 mitten in der Nacht an Ungarn ausgeliefert, wenige Stunden bevor das Bundesverfassungsgericht ihre Auslieferung verboten hatte. Seit dem 5. Juni ist Maja im Hungerstreik und fordert, dass sie nach Deutschland zurückkehren und von zuhause aus an dem Verfahren in Ungarn teilnehmen kann.

Maja ist eine*r der Angeklagten im sog. Budapest-Verfahren. Rund einem Dutzend Antifaschist*innen werden europaweit in diesem Zusammenhang Angriffe auf Neonazis im Februar 2023 beim sogenannten „Tag der Ehre“ vorgeworfen. Der „Tag der Ehre“ ist ein jährliches Neonazigroßevent in Budapest, bei dem Faschos aus ganz Europa der Wehrmacht huldigen.

Weitere Infos: https://www.basc.news/