Gedenken an Wolfgang (Gags) Grams

Auch 32 Jahre nach den Schüssen in Bad Kleinen gedenken wir Wolfgang (Gags) Grams.

Wolfgang wurde am Sonntag, den 27. Juni 1993 auf dem Bahnhof in Bad Kleinen, als er schon verletzt auf dem Gleisbett lag, von einem GSG-9 Beamten in den Kopf geschossen, also ermordet. Es war also eine “Terroraktion von BAW, BKA und VS in Bad Kleinen, ausgeführt von ihren Killertruppen der GSG 9 und MEK.“ (RAF 6.7.93) Quelle: https://de.indymedia.org/node/522066

Besonders in Zeiten, in denen Antifaschist*innen, Antikapitalist*innen und Antiimperialist*innen wieder in Isolationsfolter sitzen oder auf Gerichtsbänken vorgeführt werden, ist unsere ungebrochene Solidarität ein wichtiger Rückhalt für die Betroffenen.

Wir senden lebendige Grüße in die Isolation zu Daniela, Maya und allen anderen Inhaftierten und Untergetauchten.

Bleibt standhaft, auch wenn sie euch und eure Besucher versuchen zu brechen.

Bleibt standhaft, auch wenn der gesiebten Luft hinter den Gittern der Geschmack der Freiheit fehlt.

Wir senden:

Liebe und Kraft in Untergrund und Haft!