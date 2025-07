Info zur "Nato-Feierlichkeiten" in Berlin am 9. Juli

Darf ich mich vorstellen: Ich heiße Krtek. Ich lebe mitten unter lauter hohen NATO-Militärs und trinke schon mal im Offizierscasino mit dem Chef Champagner. Als Adjutant eines „hohen Tiers“ in Brüssel bekomme ich natürlich Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

Ich stehe immer wieder vor der Frage, wie gehe ich damit um? Was tue ich, wenn Pläne zur Aufrüstung und Militarisierung vor der Öffentlichkeit verborgen werden. Gäbe es nicht andere Wege, um Krieg zu verhindern, als den Soldaten zu geben?

Bei meiner intensiven Suche nach Antwort haben mir die Positionen von Anarchisten eingeleuchtet, die dazu auffordern, Soldaten in jedem Land müssten ihre Waffe „zerbrechen“ (An das „Gendern“ muss ich mich noch gewöhnen. Aber ich respektiere alle Menschen so, wie sie sind).

Mich überzeugt auch die Herangehensweise von Pazifisten oder radikalen Anarchisten, Deserteure und Militärverweigerer aus aller Welt in Deutschland willkommen zu heißen. Damit ließe sich am geeignetsten das weltweite Wettrüsten verhindern. Dafür müsse aber die Bewegung stärker werden und auch in der Lage sein, Menschen zu verstecken und zu schützen.

Noch sehe ich nicht, wie eine antimilitaristische Bewegung weltweit stark werden kann. Doch die ist notwendig, wenn auch Russland, Ukraine, Indien, Pakistan, China, Israel, Iran, USA, Nordkorea, Europa sowie allen anderen der Zahn gezogen werden soll. Aber man muss ja auch einfach mal anfangen etwas zu tun, ohne das große Ziel aus den Augen zu verlieren: eine Welt ohne Militär und Waffen, eine gerechte Welt ohne Hunger - die allen Menschen einen würdevollen Platz bietet.

Mein Beitrag ist, Informationen der anarchistischen Bewegung zuzuführen, die sich gegen jedes Militär einsetzen. Ich möchte keinen falschen Herren dienen, sondern eigentlich gar keinen. Die Kommunisten sind mir darum verdächtig. Sie wollen doch auch nur Macht, die sie mit Heeren unter ihrer Führung durchsetzen wollen.

Als Adjutant keinen Herren dienen zu wollen, ist ein anspruchsvoller Ansatz, dem ich nur als Maulwurf gerecht werden kann.

Da es in Berlin gelungen ist, dem Veteranentag erfolgreich einen Dämpfer zu verpassen - sich sogar mein Chef darüber echauffiert hatte, dass der Lauf eines Verbandes „verdienter Veteranen“ abgesagt werden musste und es bundesweit zu Störaktionen kam -, habe ich mich entschieden, auf der alternativen Mitteilungsplattform Indymedia eine Information für Antimilitaristen (bzw. für Antimilitarist*innen) zu hinterlegen. Ob die Antimilitarist*innen dann mit Transparenten, Trillerpfeifen, hässlichen Clowns oder Blockaden aufwarten, ist nicht an mir zu entscheiden.

Hier ihnen/euch zur Kenntnis:

Zum 70. Jahrestages des Beitritts Deutschlands zur NATO lädt Boris Pistorius am Mittwoch, dem 9. Juli 2025, um 17 Uhr zu einem Festakt mit sommerlichem Empfang und Serenade

Soldaten werden gebeten im Dienstanzug (Grundform) zu kommen.

Zivile Gäste in Straßenanzug, (Sonnenbrille bei Bedarf erlaubt).

Wir treffen uns am Bundesministerium für Verteidigung

Stauffenbergstraße 18 , 10785 Berlin

Die Anfahrt PKW wird über die Hildebrandtstraße empfohlen.

Um 17.00 Uhr Eintreffen der Gäste und Vorempfang auf dem Paradeplatz

Bis 17.55 Uhr Einnehmen der Plätze auf der Tribüne

Um 18.00 Uhr Beginn Festakt

mit Verleihung Nachwuchspreis

Um 19.00 Uhr Sommerlicher Empfang auf dem Paradeplatz

Bis 20.55 Uhr Einnehmen der Plätze auf der Tribüne

Um 21.00 Uhr Serenade

Um cirka 21.15 Uhr Ende der Veranstaltung

Die üblichen Standards für den Sicherheitsbereichs: (Personalausweis und Einlasskarte)

Fragen zur Sicherheit bitte zu richten an: XXX

oder BMI, Fr. XXX Telefon: XXX

Für Anreisende aus Brüssel:

Die Möglichkeit zum Flug am 9.Juli zum Flughafen BER (militärischer Bereich) und zurück wird an Bord eines Militärflugzeuge ermöglicht. Der Flug wird um 14.XX Uhr starten.

Busse sind benutzbar für den Transfer vom BER (militärischer Bereich des Flughafens) nach Bundesministerium der Verteidigung, Berlin (Bendlerblock) und zurück.

Der Rückflug zur Air Base Melsbroek 22.XX Uhr. Ankunft ungefähr 00.XX Uhr (10 Juli)

Mit freundlichen Grüßen und mit den besten Wünschen für einen Erfolg

Krtek, ihr/euer antimilitaristischer und anarchistischer Maulwurf