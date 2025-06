Christopher Street Day verteidigen – Für queeres Leben in Saarbrücken und weltweit.

Für Sonntag, den 8. Juni 2025, rufen extrem rechte Akteure für 13:00 Uhr zu einer Kundgebung gegen den CSD in Saarbrücken auf. Unter dem Motto „Tradition & Heimat statt CSD“ soll auf der Luisenbrücke demonstriert werden. Hinter dem Aufruf steckt eine Gruppe junger Neonazis aus dem Saarland, die seit einiger Zeit vornehmlich über Instagram und andere soziale Netzwerke ihre rechte Hetze verbreitet. Zuletzt traten sie auch bei den „Gemeinsam für Deutschland“-Demonstrationen im Saarland in Erscheinung, die bislang in Lebach, Saarlouis und St. Wendel stattgefunden haben. Für den 28. Juni ist eine Weitere für Neunkirchen angekündigt. Diese bundesweite „Gemeinsam für Deutschland“-Kampagne wird von Dennis Prakenings und Sascha Dominikowski aus Schleswig-Holstein organisiert. Sie sind zentrale Figuren aus dem rechtsradikalen Flügel der Pandemieleugner:innen-Bewegung und versuchen, Neonazis, AfD-Anhänger:innen, Verschwörungsideolog:innen und Querfront-Esoteriker:innen unter einem neuen Label zu vereinen.

Angriffe von rechts auf queere Menschen und CSD-Kundgebungen haben in den letzten Jahren in ganz Deutschland und auch international massiv zugenommen. Auch in Saarbrücken wurden im Umfeld des CSD bereits als queer gelesene Menschen von Nazis angegriffen. Den Nazis geht es nicht um vermeintlichen Gegenprotest, ihr Ziel ist es, queeres Leben zu vernichten.

Die Antifa Saar / Projekt AK ruft alle Antifaschist:innen dazu auf, den CSD in Saarbrücken zu verteidigen. Kommt am Sonntag, den 8. Juni, um 13:00 Uhr auf die Luisenbrücke. Bringt Schilder, Transparente, Fahnen und eure Freund:innen mit und lasst uns den Nazis gemeinsam zeigen, dass sie in Saarbrücken keinen Platz haben.

Kein Fußbreit den Faschisten!

Nazis gibt’s in jeder Stadt — Bildet Banden, macht sie platt!