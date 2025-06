Fotos: Häuserrennen 2025

Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/haeuserrennen-2025/

„Sie bauen Luxuslofts – wir bauen Seifenkistenautos. Sie räumen Wohnwagenparks – wir ziehen wieder ein! ️ Die Stadt gehört nicht den Investoren – sie gehört uns allen. Aber während die Spekulanten ihre Gewinne zählen, verlieren immer mehr Menschen ihr Zuhause. Wir haben die Nase voll vom Zuschauen. WHEELS ON FIRE ist unsere rollende Rebellion gegen Gentrifizierung, Mietenwahnsinn und kapitalistische Stadtplanung. Mit wilden Seifenkisten, rollenden Häusern, Lärm, Farbe und Widerstand machen wir es laut und deutlich: — Wohnen ist keine Ware.— Unsere Stadt ist kein Spielplatz für die Reichen.— Wir sind laut, wir sind viele – und wir passen in keine Kiste.Wheels on Fire – Grand Prix against gentrification!”

(aus dem Aufruf zum Häuserrennen)