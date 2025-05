Podiumsdiskussion: What's left...!? Was ist von der emanzipatorischen Linken geblieben und welche Perspektiven braucht es jetzt für die radikale Linke?

What's left...!? Was ist von der emanzipatorischen Linken geblieben und welche Perspektiven braucht es jetzt für die radikale Linke?

Am 13.06.2025 findet um 18:30 Uhr in der P8² (Schauenburgstraße 5, 76135 Karlsruhe) als Abschluss der Veranstaltungsreihe "What´s Left...?" eine Podiumsdiskussion statt. Sie beschäftigt sich mit der Frage: "Was ist von der emanzipatorischen Linken geblieben und welche Perspektiven braucht es jetzt für die radikale Linke?" Auf dem Podium werden sich vier Personen aus unterschiedlichen Blickwinkeln austauschen. Moderiert wird die Diskussion von Marielle Rüppel. Sie hat rund sechs Jahre in Karlsruhe gewohnt und engagiert sich seitdem vor allem in der Gemeinwohl-Ökonomie. Sie setzt sich für sozial-ökologische Transformation ein und arbeitet zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Gießen im Bereich nachhaltiger Landwirtschaft.

Die Podiumsteilnehmer*innen werden sein:

Koschka Linkerhand ist Schriftstellerin und feministische Referentin. Sie Autorin folgende Bücher: Feministisch streiten 1 & 2 | Die Irrfahrten der Anne Bonnie | Ein neuer, ein ganz anderer Ort | Um mein Leben.

Ein*e Aktivist*in der Basisgruppe Antifaschismus aus Bremen. Die Gruppe existiert seit 2008 und beschreibt sich selbst als kommunistisch, unkonstruktiv gegen Staat, Nation, Kapital und Patriachat.

Paula ist Aktivistin bei Fridays for Future und Pfadfinderin. Sie studiert Wissenschaftskommunikation in Karlsruhe und setzt sich dort und bundesweit für eine sozial-ökologische Klimapolitik ein.

Michael Koltan arbeitet für das Freiburger Archiv Soziale Bewegungen e. V. Dies sammelt seit vier Jahrzehnten Materialien emanzipatorischen Bewegungen in Baden-Württemberg, dem Elsass und der Nordwestschweiz. Ziel war und ist es, den wenig institutionalisierten Bewegungen Kontinuität zu verleihen und einmal gemachte Erfahrungen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen

Auch das Publikum wird die Möglichkeit bekommen sich an der Diskussion zu beteiligen. Es wird Raum für Nachfragen, sowie für das Einbringen eigener Perspektiven auf die Thematik geben.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion findet im Café Noir (Direkt nebenan) eine offene Theke statt, bei der die Diskussion noch weiter vertieft werden können.

Der Veranstaltungsraum ist ebenerdig und es gibt vor Ort eine barrierearme Toilette, die öffentlich zugänglich ist. Falls ihr weitere Unterstützung während oder vor der Veranstaltung benötigt, meldet euch direkt bei uns, entweder auf Instagram unter @whatsleft_ka oder per E-Mail an whatsleft@riseup.de.