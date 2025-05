Reaktivierung der Clownsarmee zum Veteranetag? Geht da was?

Reaktivierung der Clownsarmee

Mit chaotischen Einlagen, diffusen Formationen und geübt im Angriff nach dem Motto: „Vorwärts nimmer – rückwärts immer“ ist der Veteranentag mit seinen Familienfest und dem Veteranendorf mit den vier Eingängen rund um den Reichstag ein herrlicher Ort für eine wunderbare Schlacht. Ihr könnt aber auch jeden anderen Ort in Deutschland begücken. Die Bundeswehr hat über 70 Spielplätze für uns bereit gestellt an und rund um den Tag herum.

Geübt in Befehlsverweigerung, immer an der falschen Stelle richtig zu sein und an der richtigen Stelle laut zu lachen und zu gehorchen, ja das wird lustig.

Die Realität ist eine einzige Satire geworden, deshalb helfen nur noch todernste Grotesken. Aufrüstung ist angesagt. Mit Humor und Zwerchfell. Denn ohne ein Lachen auf den Lippen stirbt es sich nicht so schön.

Wir brauchen Euch, alle aktiven und ehemaligen Clowns. Wir brauchen Euch alle vom Chaos und Humor infizierten, die unerschrocken Bataillone der Anarchie bilden.

Können sich alte Clownveteran*innen noch an die Befreiung der „Rosa Heide“, dem Bombenabwurfplatz während des G8 erinnern, wo die Feldjäger das Weite gesucht haben? An die Gelöbnisse, die ohne uns nicht so bunt gewesen wären und die anderen Aktionen?

Mit Euch wird es doppelt lustig. Kommt und steigt ein. Bringt eure Enkelkinder mit. Clownsarmee an die Marmeladengeschütze! Wenn Ihr Euch als kleine Trupps selbst organisiert, sind wir natürlich froh, weil wir noch eine Menge Orga stemmen müssen.

Aber wir können Kontakt zu weiteren Clowns herstellen über : antiSPAMSCHUTZkriegsrat_berlin@risLÖSCHENeup.net

Weitere Infos zum Veteranentag vom „Provisorischen anarchistischen Antikriegsrat BÄRlin“: https://antikrieg.blackblogs.org/

Demnächst mehr zur aktuellen Planung in Berlin

Vormerken: Am 2.6. finale Mobiliiserungsveranstaltung in Berlin, Mehringhof, Gneisenau Str. 2a, Versammlungsraum