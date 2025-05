Balingen: extrem rechte Teilnehmende der Gemeinsam für Deutschland Demonstration am 26.04.2025

Am 26.04.2025 fanden zum zweiten Mal bundesweit rechte Mischdemos unter dem Motto “Gemeinsam für Deutschland” statt. In Baden- Württemberg waren Veranstaltungen in Karlsruhe, Reutlingen und Balingen angekündigt. Initiiert wurden die Demonstrationen aus dem rechten Rest des Querdenken- Spektrums. Schon am ersten bundesweiten Aktionstag versammelten sich zusammen mit einer wilden Querdenkenmischung bundesweit auch Neonazi- Gruppierungen unter dem Motto. Auch für den Aktionstag am 26.04. mobilisierten neue und alte (Jung)neonazi- Gruppierungen zu den Veranstaltungen. Hier wollen wir die Teilnehmenden der „Gemeinsam für Deutschland“- Demonstration in Balingen dokumentieren, die entweder durch Fahnen/ Banner erkennbar extrem rechten Gruppen angehörten oder durch eindeutig extrem rechts einzuordnende Kleidung aufgefallen sind.

In Balingen nahmen rund 200 Deutschlandfans an der rechten Demonstration teil. Diese sammelten sich um die Stadtkirche. Ihre „Demonstration“ beschränkte sich, wohl auch aufgrund des effektiven antifaschistischen Gegenprotest, auf einige Runden um die Kirche - sie verließen den Kirchplatz nie. Unter ihnen befand sich eine Gruppe, die scheinbar der Partei “Die Heimat” angehört (Nr. 19-24). Sie kamen gemeinsam mit einer Parteifahne an einem langen Fahnenstock an. Diese konnten sie eine gute halbe Stunde bei der Auftaktkundgebung schwingen, bevor sie verschwand. Vermutlich wurden sie von OrdnerInnen oder Anmelder angesprochen. Ansonsten fielen sie nicht großartig auf.

Noch bevor die Demonstration loslaufen konnte, stießen immer wieder kleiner Gruppen von Antifaschist*innen an den Versammlungsrand. Daraufhin stiegen einige Personen aus der Versammlung (Nr. 1,3,4,5,7,9) auf eine Bank und breiteten teils vermummt ein Banner der Zollernjugend Aktiv aus. Die Zollernjugend aktiv, die im Nachgang der „Gemeinsam für Deutschland“- Demonstration in Stuttgart im März 2025 von der extrem rechten Partei “Die Heimat” als ihre Jugendorganisation bezeichnet wurden, rief über Social Media auf nach Balingen zu kommen. Sie zeichnen sich, wie so viele der neuen (Jung)neonazi- Gruppierungen durch einen martialischen Social- Media Auftritt mit schnellen Schnitten aus. Davon war in Balingen wenig zu erkennen. Das Banner blieb 30 Sekunden ausgebreitet, dann klappten sie es auf Ansage des Veranstalters ein und trugen es das restliche Demonstrationsgeschehen eingerollt mit. Eine Person (Nr. 3), filmte offensichtlich immer wieder kurze Videoclips, die im Nachgang auf den Zollernjugend Aktiv Social- Media Kanälen hochgeladen wurden. Auch Nr. 11 fotografierte das gehaltene Banner, vermutlich diese Fotos werden später auf dem Instagramaccount @rottweil_revolte veröffentlicht. Auffällig war das Nr. 2 ein Schlauchtuch der Jungen Nationalisten (JN), der Jugendorganisation der Partei “Die Heimat” zusammen mit einem Unitas Germanica T- Shirt, eine weitere der zur Zeit immer wieder neu auf Social Media auftauchenden (Jung)- Neonazigruppen, trug. Nr. 6, trug außer einem Hitler-esken Oberlippenbart, ein T- Shirt mit dem Aufdruck “Defend Europe” und ein Schlauchtuch der Neonazi- Marke Ansgar Aryan.

Sie bewegten sich durchgehend als Gruppe (Nr. 1-17), die vor allem aus Jugendlichen bis jungen Erwachsenen bestand. Auffällig war eine ältere Person mit schwarz- weiß- roter Tor Steinar Jacke und auffälligen Ringen/ Tattoos (Nr. 12). Dieser stand meist etwas abseits der jüngeren Leute, war aber im regen Austausch mit ihnen. Es wirkte so, als ob er Anweisungen geben würde. Mit ihm interagierten vor allem Nr. 13-16, sie bewegten sich aber meist in unmittelbarer Nähe zu der Gruppe Jungnazis.

Er interagierte auch mit einer Gruppe (Nr. 27-29), die am Rande der Demonstration standen und sich alles ansahen. Sie schienen sich zu kennen. Nr. 18 war Ordnerin der Demonstration und lief zweimal mit dem Gruppe mit. Es war nicht erkennbar, ob sie eine Person aus der Gruppe war, die Ordneraufgaben übernahm oder ob sie abgestellt war, die Gruppe zu betreuen. Sie blieb allerdings auch nach dem Demonstrationsgeschehen in der Nähe der Gruppe. Ansonsten befanden sich auch einzelne als Neonazis erkennbare Menschen unter den Demonstrierenden. So z. B. die Nr. 25 und Nr. 26, Träger einer Mütze mit einem Logo des neonazistischen Kampfsportevents “Kampf der Nibelungen (KDN)”.

Insgesamt war der Auftritt der Zollernjugend Aktiv eher belächelnswert. Allerdings zeigt er, dass hinter den zahlreichen Social- Media- Kanälen doch eine mobilisierbare Menge steckt. Auch wird hier deutlich, wie diese offen extrem rechten AkteurInnen versuchen anschlussfähig an andere Protestgruppen, wie die Reste der rechten Querdenken- Bewegung, zu sein, um schlussendlich extrem rechte und völkische Positionen zu normalisieren.

Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir gemeinsam aufdecken wer hinter diesen Strukturen steckt. Ihr erkennt jemanden? Meldet euch unter: dokubalingen@proton.me