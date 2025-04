Angriff auf Tesla Showroom in München

In der Nacht 30. auf den 31.3. haben wir den Tesla Showroom in München-Freiham mit Plakaten und dem Spruch Eat the rich! markiert.Im Zuge der Aktionstage gegen Tesla sagen wir: Autokonzerne enteignen!

Elon Musk und seine faschistische Politik ist ein krasses Beispiel dafür wie die Superreichen dieser Erde wirklich drauf sind. Musks pseudo-grüner Anstrich ist schon lange geschichte. Von anfang an wurden bei Tesla Arbeiter*innenrechte und der Umweltschutz mit Füßen getreten, Auch im Werk in Grünheide. Dass er sich jetzt offen als Faschist gibt und die menschenverachtende Politik der Trump-Regierung mit vorantreibt, setzt dem nur die Krone auf. Damit ist Tesla aber keine Ausnahme. Deutsche Autokonzerne haben ihren Reichtum durch Zwangsarbeit in der NS-Zeit angehäuft und noch heute sind Porsche Piech, Klatten und Co unter den reichsten Familien Deutschlands und mischen sich fröhlich in die Politik ein, damit ihre Macht ja keiner antastet. Und dann der Abgasskandal: Die Luftvergiftung durch manipulierte Motoren tötete Schätzungen nach mehrere Tausend Menschen in Europa. Gerade wollen VW und Daimler Zehntausende Beschäftigte rausschmeißen obwohl die Konzerne weiterhin Milliardengewinne machen. Bei einigen Fabriken soll jetzt sogar von Auto- auf Rüstungsproduktion umgestellt werden, weil sich damit gerade besser Geld machen lässt. Das ist alles was die Kapitalisten noch anzubieten haben: Krieg und Zerstörung!

Eine gerechte, friedliche und nachhaltige Welt wird erst möglich, wenn wir sie enteignen!

Für den Kommunismus! Heraus zum ersten Mai!