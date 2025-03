Neonazi-Aufmarsch vom III.Weg am 29.3. in Berlin

Für den 29.3. hat die Neonazipartei „Der III. Weg“ einen Aufmarsch in Berlin angemeldet. Der Beginn der Veranstaltung mit dem Motto „Unsere Alternative heißt Revolution“ ist um 14 Uhr. Das Aufmarsch-Motto wurde in den vergangenen Tagen massenhaft in Hellersdorf als Sticker mit Parteilogo verklebt. Von einer Auftaktkundgebung in der Riesaer Straße aus wollen die Rechten durch Hellersdorf laufen und am Alice-Salomon-Platz enden. Der Aufmarsch wurde bisher nicht offiziell von der Partei angekündigt und nur über die Veröffentlichung in der Versammlungsdatenbank von Berlin bekannt. Mit der klandestinen Mobilisierung will „Der III. Weg“ Gegenprotest verhindern. Unterstützt wird er dabei von der Berliner Polizei, die ebenfalls keine Mitteilung zu einem faschistischen Aufmarsch in der Hauptstadt veröffentlichte. Dennoch ist mit einer bundesweiten Anreise von Mitgliedern vom „III. Weg“ zu rechnen. Anlass des Aufmarsches dürfte der zehnte Jahrestag der Gründung des Berliner Stützpunktes der Partei sein. Dieser erfolgte am 29.3.2015 im Restaurant „Mittelpunkt der Erde“ in Hönow, das in unmittelbarer Nähe zum Ort der Auftaktkundgebung am Wochenende liegt. Dementsprechend ist es wahrscheinlich, dass sich der „III. Weg“ vor dem Aufmarsch intern in der bekannten rechten Kneipe trifft.

Wir werden nicht tatenlos zusehen, wenn Polizei und Nazis einen geheimen Aufmarsch in Berlin durchführen wollen. Kommt zu den Anreisetrefpunkten und schließt euch dem Gegenprotest an. Informiert euch über die neuesten Entwicklungen. Werdet kreativ und zeigt den Nazis, dass sie nichts in Berlin verloren haben.