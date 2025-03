[Vallentigny] eine Erklärung am Valentinstag an den Direktor des Departements ANDRA- Patrice Torres. eine Liebeserklärung

Danke, Meister, für dieses tolle Jahr!

Anfang 2024 begann die ANDRA mit der Enteignung zusätzlicher Flächen, die für das (noch immer nicht genehmigte) Cigéo-Projekt noch nicht zur Verfügug stehen. Mehr als 300 Landbesitzer*innen sind von dieser neuen Welle der Landnahme betroffen. Neben hauptsächlich landwirtschaftlich genutzten Flächen ist auch der ehemalige Bahnhof von Luméville im Visier – ein Ort des Widerstands auf der künftigen Bahnstrecke für Atomtransporte in das geplante Atommüll-Endlager CIGEO in Bure. Patrice Torres kündigt in größter Verachtung an, dass dieses Enteignungsverfahren innerhalb von zwanzig Monaten abgeschlossen sein soll. Mit diesem Vorgehen leitet die ANDRA eine neue Etappe ein, die nicht nur die lokale Bevölkerung in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Existenz bedroht, sondern auch direkt einen strategischen Ort des Kampfes gegen dieses Projekt schafft. Wir können und wollen dies nicht ohne eine deutliche Antwort zulassen!

Ein Demonstrationsobjekt unseres Zorns.

In den 2000er Jahren, während der ersten Planungsphasen von Cigéo, galten das deutsche Atommülllager Asse 2 und Stocamine im Elsass, wo hochgiftige Industrieabfälle gelagert werden, regelmäßig als europäische Referenzen in diesem Bereich. Seitdem das Bergwerk Asse 2 durch massive Wassereinbrüche instabil geworden ist und die radioaktiven Atommüllbehälter jahrzehntelang nicht geborgen werden konnten, und Stocamine nach einem wochenlangen katastrophalen Brand einzustürzen droht, werden diese Referenzen in Sicherheitsbewertungen nicht mehr erwähnt. Derzeit werden alle Beispiele für das Scheitern des Konzepts der geologischen Endlagerung weltweit und auch noch in Frankreich ignoriert. Cigéo wird als etwas völlig Neues und noch nie Dagewesenes dargestellt, dessen Risiken immer noch nicht empirisch modelliert werden können.

Um dies zu erreichen, setzt ANDRA stattdessen auf den Bau verschiedener innovativer „Demonstratoren“ und Prototypen, um die Funktionsprinzipien und die geplanten Prozesse (Vortrieb, Abstieg, Bewegung und Überwachung der Atommüllbehälter usw.) zu simulieren. „Wann immer es möglich ist, möchten wir damit arbeiten. Wir versuchen auch, bestimmte Testeinrichtungen wie Demonstrationsanlagen lokal anzusiedeln (…), die ökonomischen und geschäftlichen Beziehungen zu lokalen Unternehmen und den respektvollen Umgang mit öffentliche Ausschreibungen zu entwickeln.“ erklärt Torres in einem Artikel.

In einer Erklärung zur Sabotageaktion gegen einen Mitarbeiter von Cigéo kommentiert FERRY CAPITAIN, die „Informelle Piratenaktionsgruppe zum Versenken der Fähre“ treffend: „Die ANDRA verwandelt die lokalen Unternehmen in Totengräber ihres eigenen Territoriums und hat auch noch die Frechheit, dies der Öffentlichkeit als Beschäftigungsförderung und Unterstützung des Wachstums der Region zu verkaufen. Das ist ein Zynismus, der Übelkeit hervorruft“. Dieser durchaus interessante Aspekt der territorialen Entwicklung sollte uns jedoch nicht von den folgenden Ausführungen ablenken.

Neben der Schaffung einer wirtschaftlichen Abhängigkeit für die Unternehmen dienen die Demonstrationsprojekte vor allem zwei Zielen: Die teilweise Realisierung von Cigéo in seiner technischen und spezifischen Konzeption noch vor der eigentlichen Baugenehmigung und unter Umgehung des Atomrechts; sowie der Machbarkeit dieses völlig unverantwortlichen Projekts den Anschein einer wissenschaftlichen Evidenz und einer technologischen Herausforderung auf der Grundlage willkürlicher, wertfreier Daten zu verleihen.

Wir haben uns diese Idee zu eigen gemacht und betrachten unser Geschenk als einen eigenständigen und unerwarteten Demonstrator, der für den Leiter des Cigéo-Projekts selbst bestimmt ist, aber diesmal im Blick auf die Enteignungen. Das, lieber Herr Torres, ist es, wenn man um seine eigene Existenz fürchten muss! Vielleicht werden die Ergebnisse dieser Erfahrung im weiteren Verlauf des Prozesses und ihrer „Nutzen-Risiko“-Bewertungen berücksichtigt.

Zur Frage des bewaffneten Kampfes in der Anti-Atomkraft-Bewegung.

Da wir davon ausgehen, dass diese Aktion weder außerhalb noch innerhalb der Bewegung auf allzu viel Sympathie stoßen wird und ihre Durchführung sogar den Verdacht aufkommen lassen könnte, dass es sich um eine Operation unter „falscher Flagge“ handelt, die den Kampf kriminalisieren und spalten soll, sind ein paar Worte zu dem von uns verwendeten Mittel angebracht.

In den 1970er Jahren kämpfte eine ganze Reihe von bewaffneten Gruppen in Frankreich und weltweit für einen sozialen und politischen Wandel, wobei unter anderem die Umweltkatastrophe immer offensichtlicher wurde, vor allem aber eine militante Massenbewegung gegen die Atomenergie entstand. Einige dieser Guerillagruppen entwickelten ihr Verhältnis zur Umweltfrage in einer anarchistischen Ideologie und versuchten, durch direkte Aktionen eine zusätzliche Front aufzubauen, um auf diese Weise den (größtenteils bürgerlichen und privilegierten) Widerstand zu begleiten.

Sprengstoffanschläge und bewaffnete Aktionen waren zwar immer die Ausnahme und haben die Bewegung nie entscheidend geprägt oder verändert, aber sie waren auch nicht ungewöhnlich. Sie wurden wahrgenommen und diskutiert, riefen Kritik, Ablehnung, aber in einigen Fällen auch Solidarität hervor. Sie waren auch Teil des Diskurses der Bewegung und des Kampfes.

Patronensendungen waren als Aktionsmittel immer umstritten (selbst innerhalb der bewaffneten Strukturen). Von „Drohung in der Luft“ über „Munitionsverschwendung“ bis hin zu „unnötiger Gewalteskalation“ – die Kritik ist so vielfältig wie die gesendete Botschaft eindeutig ist . Im aktuellen Kontext muss man zugeben, dass der Einsatz eines solchen Mittels erklärungsbedürftig ist. Dazu müssen wir nicht bei Null anfangen, denn auch wenn sich die Praktiken in den letzten 40 Jahren radikal verändert haben, ist die bewaffnete Aktion nie ganz aus dem Repertoire der anarchistischen Anti-Atomkraft-Aktivist*innen verschwunden.

Als Reaktion auf die Atomkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 schoss beispielsweise ein „NUCLEO OLGA“-Kommando der FAI/FRI dem Geschäftsführer des italienischen Atomkonzerns ANSALDO NUCLEAIRE Roberto Adinolfi in Genua in die Beine. Das erklärte Ziel der Aktion war es, zu einer Wiederbelebung des Anti-Atomkraft-Kampfes auf italienischem Boden beizutragen sowie das „Potenzial der Möglichkeiten“ des revolutionären Kampfes zu verdeutlichen, indem man Verantwortliche direkt in ihrem vertrauten Umfeld traf.

Kurz darauf wurde der Anarchist Alfredo Cospito wegen ähnlicher Vorfälle verhaftet und zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Aus dem Gefängnis heraus nahm Alfredo Cospito an einer Diskussion über den Kampf gegen Cigéo und die Atomenergie im Allgemeinen anlässlich der Anti-Kartell-Tage in Bure im Jahr 2020 teil.

In seinem Diskussionsbeitrag heißt es unter anderem: „Es ist jedem klar, dass wir von einem Kampf ums Überleben sprechen; nicht nur unserer Spezies, sondern des Lebens auf ‚unserem‘ Planeten. Die Natur läuft jeden Tag Gefahr, „in ein Monster verwandelt“ zu werden. Atomwissenschaft und -technologie bringen die chaotische Ordnung der Natur von Grund auf durcheinander. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, wenn wir wirklich etwas ändern und diesen selbstzerstörerischen Prozess umkehren wollen. Wir müssen und vor allem dürfen wir dem Handeln keine Grenzen mehr setzen, wir müssen Ängste und Skrupel überwinden und schnell vorankommen“.

Auch wenn der Text bereits einige Jahre alt ist, möchten wir ihn noch einmal aufgreifen. Denn die Aktion, deren „militärische“ Umsetzung als Erfolg gewertet werden kann, hinterlässt bei uns einige Fragezeichen, wenn wir das erklärte Ziel betrachten. So ist es uns völlig unverständlich, wie jemand auf die Idee kommen kann, dass eine individuelle bewaffnete Aktion in der aktuellen Situation zur Stärkung der Bewegung beitragen kann. Und wie zu erwarten war, wurde der gewünschte Effekt überhaupt nicht erzielt.

Dagegen erscheint uns die Idee, mit dieser „Strafaktion“ das Potenzial der Möglichkeiten unseres Kampfes zu veranschaulichen, interessanter. Es ist jedoch fraglich, ob es ein guter Grund ist, einen Menschen zu erschießen, nur um ein Prinzip zu veranschaulichen. Vielleicht fehlt uns hier die nötige Portion Nihilismus: Zweifel und Skrupel, von denen Alfredo Cospito uns rät, dass wir sie hinter uns lassen sollen, scheinen uns nicht die schlimmsten Gefühle zu sein, wenn es um die Anwendung von Waffengewalt geht.

Andererseits sind wir uns völlig einig, dass die Zeit drängt und dass wir kein Mittel ausschließen sollten, um uns dieser verheerenden und autoritären Technologie zu widersetzen.

Aber welche Mittel sind dann angemessen, um gegen eine Industrie zu kämpfen, die in ihrem normalen Alltagsbetrieb im Namen von Wissenschaft und Fortschritt die potenzielle Zerstörung aller Lebensgrundlagen auf diesem Planeten in Kauf nimmt und deren militärische Anwendung wie keine andere die globalen Macht- und Gewaltverhältnisse manifestiert? Was ist angemessen in einem Konflikt mit einem Polizeistaat, der mit Verfolgung, Unterdrückung und auch mit teilweise tödlicher Gewalt gegen eine Umweltbewegung vorgeht?

Es stellt sich also nicht die Frage nach der Gewalt, sondern nur die Frage, wie wir mit ihr umgehen. Wir halten es nicht nur für moralisch legitim, sondern sogar für eine Pflicht, dieses Denkmuster und die damit verbundenen Strukturen mit allen Mitteln zu bekämpfen. Die Frage ist aber auch, welche Mittel in der aktuellen Situation strategisch sinnvoll erscheinen.

Es stimmt, dass eine Bewegung, die einen revolutionären Wandel anstrebt, zum Scheitern verurteilt ist, wenn sie sich nicht mit all ihren Handlungsoptionen auseinandersetzt, selbst wenn sie diese anschließend als ungeeignet verwirft. Und genau hier setzt unser Handeln an: So wie wir uns davor hüten müssen, bestimmte Kampfformen kategorisch auszuschließen, ist bewaffnetes Handeln kein Automatismus oder die logische Konsequenz militanter Aktionen im Sinne einer unvermeidlichen Eskalation von Gewalt (oder gar ihrer „Königsdisziplin“).

Die Wahl der „richtigen“ Kampfstrategie kennt keine allgemeingültige Antwort. Wir müssen sie immer wieder überprüfen und an die sich verändernden Realitäten anpassen. Die Frage des bewaffneten Kampfes auszuschließen, kommt auch der sprichwörtlichen „Selbstentwaffnung“ der Bewegung gleich. Gerade die zunehmend autoritäre Umgestaltung des Staates sowie die sich hierzulande anbahnende Machtergreifung faschistischer Parteien könnten dieses Thema schneller auf die politische Tagesordnung setzen, als es sich viele derzeit vorstellen können oder wollen.

An anderer Stelle schreibt Alfredo Cospito, dass die Ziele der bewaffneten Aktion teilweise verfehlt wurden, weil die Menschen im Gegensatz zu der Situation in Bure das Konzept der Vielfalt im Kampf noch nicht ausreichend begriffen haben: „Nur wenige sind sich bewusst, dass all diese Praktiken ihre eigene Daseinsberechtigung, ihren eigenen spezifischen Zweck haben und nicht unbedingt im Widerspruch zueinander stehen. Und in bestimmten Situationen (wie in Bure), wenn sie unvoreingenommen praktiziert werden, ergänzen sie sich, werden wirklich effektiv, einschneidend und desorientieren die Macht“.

Wir wissen nicht, auf welche Quellen sich der Compagnero bei seiner Analyse des Kampfes in Bure gestützt hat; einige aufständische Broschüren, die während der Besetzung des Waldes (2016-2018) erschienen sind, legen diese Schlussfolgerung in der Tat nahe. Aus unserer Sicht war die so oft beschworene „Vielfalt der Taktiken“ auch in Bure immer nur ein Ideal und nie Gegenstand eines Konsenses innerhalb der Bewegung, ja nicht einmal frei von Kritik und Diskussionen. Zwar kam die während der Besetzung des Bois Lejuc gelebte Alltagskultur diesem Ideal bereits sehr nahe, aber wir sind uns sicher, dass eine bewaffnete Aktion, die während dieser Zeit oder zu irgendeinem Zeitpunkt der heutigen Anti-Atomkraft-Bewegung aus dem konsensualen Rahmen der Akzeptanz herausfällt, immer ihr Maß an Spaltung und Dissoziation mit sich bringen würde. Es ist sogar wahrscheinlich, dass die Reaktionen auf diese dies erneut unter Beweis stellen.

Unsere Aktion zielt jedoch nicht explizit darauf ab, die Herzen der Menschen zu erreichen oder die Bewegung zu stärken; dafür sind andere Aktionen sicherlich besser geeignet. Was wir wollen, ist, einen Beitrag zur internen Debatte über die Mittel und Strategien unseres Kampfes zu leisten. Wir sind uns durchaus bewusst, dass es Kritik geben wird, und wir wollen sie, solange sie solidarisch konstruktiv bleibt. Ein weiteres, externes Ziel ist es, den politischen Druck auf die Hauptverantwortlichen und die Akteure der gesamten Atomindustrie zu erhöhen. Sie sollen verstehen, dass ihre Verantwortung nicht mit dem Ende ihres Arbeitstages endet und dass ihre Handlungen Konsequenzen bis in ihr Privatleben haben.

Wenn wir uns entschieden haben, diese Patrone nicht auf konventionelle Weise, d. h. durch den Lauf einer Schusswaffe, zu versenden, dann nicht, weil es uns an Entschlossenheit oder technischen Mitteln fehlt oder weil wir nicht in der Lage sind, die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft in ihrem persönlichen Umfeld aufzuspüren. Wir demonstrieren vielmehr die Tatsache, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht so zu handeln.

Auch wenn die Staatsanwaltschaft und vielleicht ein Teil der Bewegung dies anders interpretieren könnten, handelt es sich also eher um einen Beitrag zu einer militanten Debatte als um eine Todesdrohung im eigentlichen Sinne des Wortes.

Da sich die Erfolgsaussichten eines bewaffneten Projekts logischerweise unter anderem nach seiner Feuerkraft berechnen, können wir versichern, dass wir mit unserer Munition besser fahren würden, wenn wir ein solches Projekt in naher Zukunft in Betracht ziehen würden. Natürlich sind auch die Mobilität und das Sammeln von Informationen Teil dieser Berechnung. Wir können jedoch nicht ausschließen, dass andere Gruppen in Zukunft in ihren Diskussionen zu anderen Zielen gelangen als wir; daher würden wir unseren informellen Gefährten gerne noch ein wenig Recherchearbeit abnehmen, die sie an der angegebenen Adresse erledigen können. Anbei einige Aufnahmen des Anwesens.

Keine Ruhe für die Verantwortlichen der ökologischen und nuklearen Katastrophe!

Revolutionäre Solidarität mit dem Gefährten Alfredo Cospito und allen anarchistischen Gefangenen auf der ganzen Welt!

Autonome Gruppen gegen Atomkraft.

Kommando Fernando Pereira*.

* Anti-Atomkraft-Aktivist und Journalist, 1985 vom französischen Geheimdienst ermordet, während eines Sprengstoffanschlags auf das Greenpeace-Schiff „Rainbow Warrior“, das sich auf einer Mission gegen die Atomtests auf dem Mururoa-Atoll befand.

ursprünglich veröffentlicht auf lille.indymedia.org (französisch)

übesetzt von bureburebure.info/de