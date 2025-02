[SB] – AfD-Auto unbrauchbar gemacht

Am 15.02.2025 fand in der Saarbrücker Innenstadt vor der Europagalerie ein Infostand der AfD statt. So scheiße, so gewöhnlich. Diese Chance wurde aber genutzt, um das Auto von Werner Schwaben ausfindig zu machen. Schwaben ist Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Saarbrücken-Stadt und stellvertretender Bürgermeister von Saarbrücken-West. Er gehört zu dem Lager, welches den Machtkonflikt in der Saarbrücker AfD für sich entscheiden konnte. Schwaben ist einer der wichtigsten Organisatoren von AfD-Veranstaltungen in der Saarbrücker Region.

Sein Auto hatte er im Parkhaus der Europagalerie geparkt. Mithilfe von Bauschaum wurde der Auspuff verschlossen und der Motorraum gefüllt. Die notwendige Reparatur wird Zeit und vor allem Geld kosten, welches er nicht mehr in seine faschistischen Aktivitäten investieren kann. Auch hat er nun zu spüren bekommen, was es heißt, bekämpft zu werden. Sowohl die materiellen Beeinträchtigungen als auch der psychische Druck müssen verstetigt und intensiviert werden, bis die Faschos ihre Aktivitäten einstellen (müssen).