[B] Auch Mitte hat keinen Bock auf Nazis!

2 Monate nachdem ziemliche junge und ziemlich dumme Faschos rund um den Ex-Afdler Ferhat Sentürk in Friedrichshain die Provokation gesucht haben, versuchen sie es wieder, diesmal in Berlin-Mitte.

Aus der Erfahrung dass vor 2 Monaten nur ein vierstelliges Bullenaufgebot ein absolutes Waterloo der ca. 60 Jungnazis verhindert hat, wollen Sie diesmal nur in der vermeintlich sicheren unpolitisierten Umgebung von Mitte eine kurze Runde drehen um Ihre menschenfeindliche Ideologie zur Schau zu stellen. Doch noch ist nicht ganz Mitte von Bonzen und leeren Bürotürmen besetzt. Nein- wir und andere werden nicht müde der Immobilienmafia und allen Menschenfeinden Widerstand zu leisten…

Lasst uns diesem widerlichen Pack und ihren Freunden in Uniform das Leben nicht noch leichter machen! In unserem Haus wohnen teils genau jene Leute welche Nazis gerne als „Schädlinge für den Volkskörper“ ansehen. Die Gruppe um Sentürk hat ihre erhebliche Gewaltbereitschaft bereits mehrfach bewiesen. Daher wollen wir deren Präsenz nur eine Straße weiter als unseren Block nicht dulden. In Anbetracht der traurigen Tatsache das dieser Tage Faschisten jeglicher Couleur aus allen Löchern gekrochen kommen und sich die antifaschistische Bewegung mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert sieht, muss unser Gegenprotest flexibel sein und die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen im Hinterkopf behalten werden.

Es finden an diesem Tag auch eine Reihe weiterer interessanter Demos statt, wie z.B. gegen den Wahlkampfabschluss der AfD in Hohenschönhausen oder für die Freiheit eingesperrter und untergetauchter Antifaschist*Innen in Kreuzberg. Wir überlassen euch die Wahl wie ihr eure Kapazitäten nutzt!

Wir solidarisieren uns mit all jenen, die sich entschlossen dem Naziaufmarsch entgegen stellen und sich nicht von Faschos und Bullen einschüchtern lassen.

Lasst euch nicht aufhalten, wenn ihr euch ihnen entgegenstellen wollt.

Eure Habersaath 46.