[DD] Kämpferische Spontandemonstration gegen Geschichtsrevisionismus & Opfermythos

"Oma, Opa und Hans-Peter - Keine Opfer sonden Täter!"

Die Demonstration richtete sich in ihren Parolen gegen die Gleichmacherei von Opfern des Nationalsozialismus und Opfern des Bombenangriffs auf Dresden als Folge von Angriffskrieg und Vernichtungswahn. Auch wenn der (stadt-) offizielle Gedenkdiskurs sich ausdifferenziert hat in den letzten Jahren, herrscht das Narrativ von der "unschuldigen Stadt" nach wie vor in den Köpfen der Bürger_innen dieser Stadt. Gerade dieses Narrativ, in der DDR als Propagana gegen den "anglo-amerikanischen Bombenterror" begonnen, und später in der BRD als Abgrenzungsmechanismus zu den eigenen antisemitischen Untaten fortgeführt, hat das AfD-Gedenken am Altmarkt hervorgebracht und ist in seiner Ausformung auch verantwortlich dass es so schnell leider nicht aussterben wird. Wohl auch deswegen wurde am Rande der Demonstration der Tabakladen des AfD-Politikers Zickler mit Steinen bedacht. Weiterhin wurde ein Transparent der Neonazi-Kleinstpartei "Freie Sachsen" abgebrannt und sich mit Antifaschist*in Maja, welche derzeit in Budapest der Prozess gemacht werden soll, solidarisiert.