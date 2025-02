[LE] Freiheit für Paul! Freiheit für alle Gefangenen!

Vor fast 2 Jahren wurde unser geschätzter Genosse, Nachbar und Freund Paul nach antifaschistischen Aktionen in Budapest gezwungen abzutauchen, um sich den Fängen der Ermittlungsbehörden zu entziehen. Zwei lange Jahre, in denen wir viel an unsere Genoss*innen gedacht und aus der Ferne gehofft haben, dass es ihnen gut geht und die Schweine sie nicht bekommen werden. Am 20.1.2025 hat sich Paul zusammen mit einem Teil der untergetauchten Antifaschist*innen selbst gestellt. Er wurde mittlerweile in die JVA Leipzig verlegt. Ihm wird die Beteiligung an 2 kriminellen Vereinigungen und mehreren Körperverletzungen an militanten Nazis vorgeworfen. Außerdem steht eine mögliche Auslieferung nach Ungarn im Raum, wo Maja bereits seit dem Sommer 2024 mittels Isolationshaft gefoltert wird und ein politischer Schauprozess angesetzt ist.

Für uns ist klar: Wir stehen solidarisch hinter Paul, sowie auch der ihm vorgeworfenen Praxis des konsequenten Antifaschismus. Wir fordern seine sofortige Freiheit und und werden gegen eine Auslieferung nach Ungarn kämpfen - für ihn sowie alle anderen Antifas, die im Budapest-Komplex verfolgt werden!

Und lasst uns dabei auch die anderen Gefangenen nicht vergessen. Denn Knast betrifft uns alle! Er schwebt als permanente Drohung über der Gesellschaft, nicht aus der Reihe zu tanzen. Über jenen, die im Supermarkt klauen müssen, weil da Geld für das nötigste fehlt. Über jenen, für die das kapitalistische Glücksversprechen niemals real werden wird und die deshalb mit illegalen Methoden versuchen, dieses vermeintliche Glück für sich einzufordern. Bis hin zu jenen, die für die Überwindung der mörderischen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse kämpfen wollen.

Zeigen wir gemeinsam, dass wir niemanden hinter Gittern alleine lassen und sorgen wir dafür, dass unsere Soidarität die kalten Knastmauern erwärmt.

Kommt deshalb am Montag, den 17.2.2025, um 19 Uhr zur Kundgebung am Knast in der Leinestraße 111 in Leipzig.

Freiheit für Paul, Moritz, Nele, Zaid, Clara, Hanna, Maja, Luca, Tobi, Johann, Gino und alle Anderen! Wir geben keine Ruhe, bis wir euch wieder haben!

Disclaimer:

Nicht willkommen auf der Kundgebung sind national und territorial Fahnen und der gleichen Symbole jedweder coleur, sowie Fahnen von Parteien und anderen politischen Organisationen. Es sollte nicht um die jeweilige (pol.) Identität gehen, sondern den Anlass. Wir wollen nicht als politische Plattform von Gruppen und deren Themen instrumentalisiert werden.

Die antifaschistische Aktion sollte uns als Ausdruck genügen.