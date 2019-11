Hongkong: Wasser, Feuer und der Wind – Die Schlacht um die PolyU

Als im Juni 2019 ein Gesetzesentwurf über die Möglichkeit von Auslieferungen an das chinesische Festland (ELAB) das derzeitigen Feuerauslöst, verfügen die Hongkonger bereits über einen reichen Erfahrungsschatz an Besetzungen. Der Umbrella Aufstand von 2014 hinterließ nicht nur Spuren in den Köpfen der Menschen, sondern führte auch zur Entstehung einer neuen Generation von “lokalistischen” Aktivisten, die die politische und kulturelle Autonomie Hongkongs verteidigten. Eine Bewegung, deren wichtigste Figur der seit 2018 inhaftierte junge Edward Leung ist, der auch als geistiger Vater des aktuellen Aufstands gilt.

Die zivile Ungehorsamskampagne 2014 brachte auch neue Protestpraktiken hervor, darunter die Blockade von Straßen und die Organisation von ‘alternativen Lebensformen’ im Herzen der Stadt. 79 Tage lang waren die Geschäftsviertel Admiralty und Causeway Bay, aber auch beliebte Viertel wie Mong Kok auf der anderen Seite des Victoria Hafens Schauplatz massiver Besetzungen.

Um diese provisorischen Lager herum wurden regelrecht Städte inmitten der Großstadt improvisiert, mit ihren Debatten- und Trainingsräumen, ihren Apotheken, ihren Ausstellungsorten…

Diese Besetzungen, die im Rahmen des DIY-Events stattfinden, sind dennoch sehr gut durchdacht. Diese überraschende Kombination aus Disziplin und wildem DIY findet sich in den Besetzungen im Herbst 2019 wieder. Mit einem (bemerkenswerten) Unterschied: In Anbetracht der Tatsache, dass diese friedliche Mobilisierung nicht in der Lage war, ihre Forderungen nach Wahlreformen erfolgreich umzusetzen, hat sich ein Teil der pro-demokratischen Bewegung inzwischen auf kämpferischere Aktionsformen fokussiert.

Die Besetzung der PolyU ist zwar Teil dieser Protestbewegung, aber auch das Ergebnis einer unmittelbaren wirtschaftlichen Situation. Am 8. November 2019 starb ein Student der Tseung Kwan O University of Science and Technology, Chow Tsz-lok, infolge in einer panischen Fluchtbewegung, die durch eine Polizeiaktion gegen eine Kundgebung ausgelöst wurde.

Die Anti- ELAB- Bewegung hat bereits mehrere „Märtyrer“, angefangen bei Marco Leung Ling-Kit, dessen Selbstmord im Juni 2019 in vielerlei Hinsicht ein Gründungsereignis für diesen neuen Protestzyklus war. Für die Aktivisten und Unterstützer der Bewegung jedoch hat der Tod von Chow Tsz-lok eine andere Bedeutung als diese politischen Selbstmorde: Sie beschuldigen die Polizei, die Ursache für den Sturz (von einem Parkdeck) zu sein, der den Studenten nach einer Woche der Qual auf einer Intensivstation, in der die ganze Stadt den Atem anhält, schließlich das Leben kosten wird. Als die Nachricht von seinem Tod schließlich die Runde machte und den jungen Mann zum ersten identifizierten Opfer der Polizei machte – im Gegensatz zu den mutmaßlichen Vermissten (1) – fing die Stadt Feuer.

Am 11. November wurde ein Aufruf zum Generalstreik auf den Kanälen von Telegram und dem LIHKG- Forum gestartet, die bei Aktivisten und Unterstützern der Bewegung beliebt waren. Wie L., ein früherer Sympathisant, sich erinnert:

“Es war verrückt, die Leute versuchten um 5:30 Uhr morgens auf die Straße zu gehen, aber die Festnahmen fingen sofort bei Tagesanbruch an. Wenig später bekam ein Junge eine Kugel in die Leber (aus einer Polizeiwaffe), Polizei-Motorradfahrer stießen in die Menge und die Polizei zog mehrmals ihre Waffen heraus. Es machte alle noch wütender.“

In dieser explosiven Atmosphäre vermehren sich die Blockaden: Alles, was man auf den Schienen findet, wird entsorgt, man versucht, Stromkabel zu „harpunieren“, und Tausende von kleinen Backstein-“Dolmen“ entstehen auf den Straßen. Für einige würden diese neuen Arten von Hindernissen von einer Skulptur des zeitgenössischen Künstlers Ju Ming inspiriert werden, dem “Tor der Weisheit” auf dem Campus der Chinese University of Hong Kong (CUHK). Andere hingegen sind davon überzeugt, dass diese Innovation dem berüchtigten, ungehorsamen Plädoyer von Mong Kok zu verdanken ist.

Dieser aufständische Tag endet mit der Besetzung der CUHK. Universitätsstudenten, unterstützt von einer Reihe von Studenten und Unterstützern aus dem Rest der Stadt, blockieren den Zugang zur Universität und zwei Hauptstraßen: den sehr strategischen Tolo Harbour Highway, der die New Territories mit der Kowloon Peninsula verbindet, sowie eine kleinere Straße durch diese relativ neue Urbanisierungsregion, die bis nach Shenzen reicht. Am nächsten Tag stürmte die Polizei heran, um den Tolo Highway zu befreien. Mit Unterstützung der Bevölkerung, die riesige Menschenketten organisierte, um die Besatzer mit Nahrung und Verteidigungsausrüstung zu versorgen, leisteten die Studenten heftigen Widerstand und schafften es, den Angriff der Polizei abzuwehren.

Um einen weiteren Polizeieinsatz zu verhindern, befestigten die CUHK– Besatzer den Campus. Sehr schnell haben jedoch Meinungsverschiedenheiten die Bewegung untergraben. Aus Angst vor dem Eindringen von Polizisten in Zivil bitten CUHK– Studenten ihre externen Unterstützer, den Campus zu räumen.

Seit Beginn der Anti- ELAB-Bewegung im Juni letzten Jahres unterstützen Demonstranten die Strategie “Be Water“, inspiriert von einem berühmten Bruce Lee-Aphorismus. Indem sie sich plötzlich so schnell zu zerstreuen scheinen, spielen die Aufständischen mit Überraschung und ihrer Geschmeidigkeit gegenüber ihren weniger mobilen Gegnern. Diese Strategie wird jedoch durch die immer massiveren Verhaftungen und die Zusammenarbeit der MTR (Hong Kong Rail Company) mit der Polizei eingeschränkt. Die systematische Schließung von U-Bahn-Stationen vor jeder geplanten Aktion entzieht den Demonstranten ihre wichtigsten Transportwege in der gesamten Stadt. Die Aufständischen lernen wieder aus ihrem Versagen und kehren zu einer Strategie der lokalen Verankerung zurück, die seit dem Umbrella-Aufstand vernachlässigt wurde. Es ist der “generalisierte Ausbruch” (hoi fa): ein neuer Zermürbungskrieg gegen die Polizei durch die Vervielfachung von Aufstandszentren unter der Führung von Aktivisten, die in ihrer Nachbarschaft verwurzelt sind. Es ist die Zeit der territorialen Partisanen und erneut der Verteidigung der Bastionen angebrochen.

Passion Besetzung

Während die Mobilisierung an der CUHK nachlässt, nimmt sie an anderen Universitäten zu. Die Kowloon Polytechnic University ist seit dem 11. November ebenfalls aktiv. Die Anzahl der Besatzer nimmt zu, nachdem eine Reihe von Studenten anderer Universitäten hinzugekommen sind. Ein Student an der CUHK, N. erklärt, dass er nach der Vertreibung von externen Verstärkungen von seiner Universität zur PolyU gekommen ist:

“Dieser Konflikt hat mich wirklich sehr getroffen. Es hat uns geschwächt. Wir hätten uns alle zusammen wehren sollen. Deshalb kam ich zu PolyU: Um den Kampf fortzusetzen und die Straßen zu blockieren.”

Wie in der CUHK dient die Besetzung von PolyU als Projekt zur Unterbrechung der Verkehrsströme. Mit Blick auf eine der belebtesten Straßen der Stadt bietet der Campus einen einfachen Zugang zum Cross Harbour Tunnel, einem Unterwassertunnel, der den Wan Chai District auf Hongkong Island mit der Hung Hom Station auf der Kowloon Peninsula verbindet, von wo aus die Züge zum chinesischen Festland fahren. Mit einem geschätzten täglichen Verkehrsaufkommen von 116.000 Fahrzeugen ist es die verkehrsreichste der drei Straßenzufahrten durch die Victoria Harbour Strait. Seine Beliebtheit bei Autofahrern ist vor allem darauf zurückzuführen, dass seine Maut relativ günstig ist.

Die Blockade wird schrittweise organisiert. Am 13. November warfen die Besetzer von einer Fußgängerbrücke, die die Universität mit der Metrostation Hung Hom verband, Verkehrskegeln, Baumaschinen und Stadtmobiliar auf die Straße und sperrten so den Zugang zum Tunnel. In den folgenden Tagen wurde die Mautstelle in Brand gesteckt und es entstanden Barrikaden auf der Autobahn, die jetzt für den Verkehr gesperrt und von Studenten kontrolliert wird.

Sie blockieren auch systematisch die verschiedenen Zugangspunkte zur Universität: Auf der Brücke über die Autobahn wird eine Ziegelmauer errichtet, während an den anderen Straßenzugängen zum Campus Barrikaden entstehen.

Die Besetzer sind sehr kreativ: An Schirmwänden werden manchmal Volleyballnetze oder Lebensmittelfolien angebracht, Metallabsperrungen verschweißt und in den Boden geschraubt, während die Fahrbahn zu einer riesigen Barrikade wird, die mit Ziegeln (die teilweise mit Klebstoff verklebt sind) und Pannenfallen übersät ist. Auf einem Lautsprecher läuft eine Nachricht in einer Schleife, die Fußgänger zu höchster Wachsamkeit auffordert, wenn sie auf dem besetzten Campus spazieren gehen: Der Boden wird unterminiert. Einem von uns wird ein Nagel für mehrere Zentimeter in die Sohle gedrückt. Ein Journalist hat weniger Glück und verletzt sich schwer an einer dieser schrecklich effektiven Behelfsfallen.

Die drei Fußgängerbrücken, die den Zugang zum oder durch den Campus ermöglichen, sind mit Möbelstücken gesichert, die sich über Dutzende von Metern erstrecken und mit flexiblen Treibhäusern verbunden sind. Die Geländer sind mit Schirmen verbarrikadiert, um vor schweren Polizeigeschossen zu schützen.

Der Zugang zur Universität, die in eine Bastion umgewandelt wurde, erfolgt über den Haupteingang an der Cheong Wan Road. Die Besucher müssen sich am Posten “Einwanderung” einer gründlichen Kontrolle unterziehen. Wie bei der CUHK befürchten die Studenten das Eindringen von Polizisten in Zivil. Die Atmosphäre am Kontrollpunkt ist angespannt. Maskierte und schwarz gekleidete junge Menschen, unterstützt von erfahrenen Aktivisten, die Helme und Motorradpanzerungen tragen, inspizieren akribisch die Taschen jedes Besuchers – auch von Journalisten. Zumindest in den ersten Tagen der Besatzung muss auch eine Leibesvisitation durchgeführt werden, wenn auch die Strenge dieser Verfahren mit der Zeit abnehmen wird, wenn sich alle Energien auf dem Schlachtfeld konzentriert haben.

Die Aufteilung der aufständischen Kräfte

Die Universitätslobby wimmelt von Leuten. Jeder ist mit seiner Aufgabe beschäftigt. Hier kommen Lebensmittel, Kleidung, Schutzausrüstung und medizinische Hilfsmittel, die von der Bevölkerung gespendet wurden, an und werden sortiert, bevor sie an ihren Lagerort gebracht werden. Zu Beginn der Besetzung wurden die meisten Spenden in der Kantine aufbewahrt, bevor der dramatische Anstieg der Bestände eine Verteilung der Ausrüstung in getrennten Räumen erforderte.

Die Anzahl und das Auftreten von „Frontlinern“ in Kampfuniformen bestätigt, dass die Studenten planen, die Besetzung langfristig aufrechtzuerhalten. Die Bogenschützen kehren zu ihren Posten im Garten am Fuße des Turms A zurück, mit Blick auf den Haupteingang, um den herum die meisten Auseinandersetzungen mit der Polizei stattfinden.

Beobachter, Ferngläser in der einen Hand und Funksprechgeräte in der anderen, scannen die Bewegungen der Polizei auf dem Campus, während Mädchen im Teenageralter Nägel durch Plastikrohre schlagen, um Fallen herzustellen. Hunderte von Kisten mit Molotows und selbstgebauten Sprengkörpern wurden entlang der „Stadtmauern“ gelagert, bereit für den Transport zu den „Abschussstationen“ oben auf der „Zitadelle“ oder an die Frontlinie.

Die Feuerwerksarbeiter arbeiten in der Regel im Verborgenen, in einem der wenigen Räume, der für Besucher unzugänglich ist, vor dem verschiedene “Zutaten für die Magie des Feuers” gelagert sind: Bierflaschen, Alkohol, Zucker, Öl, Gasdosen…

In den ersten Tagen der Belagerung diente das Universitätsschwimmbad als Übungsplatz für “Feuermagier” und „Frontlinern“, die auf die Projektierung von Sprengkörpern bei Zusammenstößen mit der Polizei spezialisiert sind. Um ihre Universität vor Schäden zu schützen, verbieten die Studenten der PolyU diese Praktiken dennoch nach ein paar Tagen, und als einer von uns am Abend des 16. November das Schwimmbad besucht, arbeitet eine Gruppe von Besetzern daran, die Verbrennungsspuren zu beseitigen, die das Becken verschmutzen.

Etwas weiter entfernt, auf dem Suen Chi Sun Memorial Square, befindet sich eine psychologische Beratungsstation, in der Sozialarbeiter Studenten in Not oder bei seelischer Erschöpfung empfangen. Viele junge Menschen, die an der Anti- ELAB– Bewegung teilnehmen, werden von ihren Angehörigen verstoßen und mussten das Familienhaus verlassen. Wie L. erklärt, “werden einige meiner Freunde in der Bewegung von ihren Eltern als Kakerlaken bezeichnet [der beleidigende Begriff, der von den prochinesischen Hongkongern und der Polizei verwendet wird, um Demonstranten zu verunglimpfen]. Daraufhin haben einige von ihnen ihre Familien in den letzten Monaten verlassen, um in Wohnungen von wohlhabenden Unterstützern zu leben. Für sie ist die Bewegung zu ihrer wahren Familie geworden.

Das Amphitheater von PolyU ermöglicht es Ihnen, auf Großbildschirmen die allgemeinen Nachrichten und die der Frontlinien im Rest der Stadt zu verfolgen. Weit davon entfernt, einen isolierten Kampf zu führen, ist PolyU in der Tat das Herzstück einer breiteren Konfliktkonfiguration, die auf stadtweiter Ebene operiert. Zumindest zu Beginn der Besetzung sind die Stufen des Amphitheaters sehr ausgedünnt belegt: Jeder ist zu sehr mit seiner Aufgabe zu beschäftigt, um Zeit zu haben, sie vor den Bildschirmen zu verlieren.

Über den Innenhof führt eine Treppe zum Shaw Sports Complex, wo eine Statue von Sun Yat-sen als „Frontliner“ aufragt. Auf der rechten Seite begrüßt die Küche ständig eine Menschenmenge, die zum Essen oder Aufladen ihres Mobiltelefons gekommen ist, möglich durch die Verwendung eines Kabels in einer der den wichtigsten Telefonsystemen zugeordneten Boxen. Die Speisen sind abwechslungsreich und von ausgezeichneter Qualität, und zumindest zu Beginn der Besetzung achtet jeder darauf, seine Abfälle zu sortieren.

Wir teilen unsere Mahlzeiten mit unseren Brüdern und Schwestern in Waffen oder unseren Liebsten.Viele Paare haben sich innerhalb der Bewegung zusammengefunden und Gesten der Zärtlichkeit sind häufig. Wir umarmen uns, wir halten Händchen und beileibe nicht nur die Liebenden. Diese Momente der Entspannung sind oft flüchtig. Regelmäßig stürzten Koordinatoren zwischen den verschiedenen Linien in die Kantine, um Verstärkung in eine Umspannwerkstatt zu rufen. Noch mehr als anderswo ist es hier offensichtlich, dass die Besetzung als ein Zustand des Status Quo – Überlebens erlebt wird.

In den angrenzenden Räumen gibt es zunächst eine Garderobe, in der Ersatzkleidung aufbewahrt wird, die sorgfältig nach Größe, Typ und Geschlecht klassifiziert ist. Im selben Raum bestätigen Taschen mit Damenbinden, wenn nötig, das Ausmaß der Beteiligung von Frauen an dieser Besetzung und an der Bewegung ganz allgemein. Abseits der Frontlinie wird die Geschlechterparität in den meisten Positionen respektiert. Die Minderheitsvertretung junger Frauen in der Frontlinie ist seit Beginn der Bewegung ein umstrittenes Thema. Während es einigen Demonstrantinnen gelungen ist, ihre Präsenz an der Front im Laufe der Monate durchzusetzen, bewahren männliche „Frontlinier“ Schutzreflexe, indem sie die Anfälligkeit ihrer weiblichen Kameraden für sexuelle Gewalt im Falle einer Verhaftung hervorheben.

Das Wohnheim ist gemischt, aber es gibt wenig Schlaf, besonders nach dem Beginn der Zusammenstöße mit der Polizei in der Nacht vom 16. auf den 17. November. Ein Zeichen dafür, dass diese Zusammenstöße zu erwarten waren, sind erhebliche Mengen an medizinischem Bedarf, die in einem Nebenraum gelagert sind. Diese Medizinprodukte sind klar auf die Notfallversorgung ausgerichtet: Kochsalzlösung gegen die reizenden Auswirkungen von Tränengas und Wasserkanonen, Wundauflagen, Desinfektionsmittel…

Auch der Lagerraum für Reinigungsmittel ist gut ausgestattet. Und während der Reichtum an Geschirrspülmittel eine besondere Sorgfalt bei der Hygiene zeigt, sind diese Produkte doppelt verwendbar, da sie manchmal dazu verwendet werden, das Eindringen der Polizei durch Besprühen von Böden und Treppen zu verhindern.

Die entfesselten Elemente

Am 17. November gegen Mitternacht kam es zu ersten Zusammenstößen zwischen den Besatzern und den “popo”[der Begriff, den die Hongkonger Aufständischen zur Benennung der Polizei verwenden]. Eine Gruppe von Bereitschaftspolizisten versucht, sich der Universität über die Chatham Road, die Hauptstraße westlich des Campus, zu nähern. Von den Wachposten alarmiert, setzte eine Gruppe von etwa hundert gut ausgerüsteten Frontlinien zur Verteidigung des Campus an. An vorderster Front ist es die Mission der Feuerzauberer, eine Flammensperre mit Molotows und selbstgebauten Bomben zu entzünden, um das Vorrücken der Polizei zu verhindern. Sie werden durch “tun bing”-Schilde, schwingende Schranktüren, die manchmal mit Schaumstoff verstärkt sind, um Stöße zu absorbieren, Schwimmbretter, Karosseriebretter oder runde Polycarbonatschilde geschützt.

Die “Feuerwehrleute” (mit for dui) sind für das Löschen der Tränengasbehälter zuständig, hauptsächlich mit Hilfe von mit Wasser gefüllten isothermen Säcken. Während die von den Hongkonger „Frontlininern“ verwendeten Traffic Cones einen ikonischen Status erlangt haben und heute weltweit eingesetzt werden, werden sie hier immer weniger verwendet. L. ist mit dem Unschädlichmachen von Tränengas vertraut und erklärt:

“Persönlich mag ich es nicht, sie sehr oft zu benutzen. Erstens, weil die Kegelspitzen nicht immer durchbohrt sind. Dann bedeckt die Basis des Kegels eine zu große Fläche, was die Genauigkeit beim Einfüllen von Wasser beeinträchtigt. Aber es hängt auch von der Umgebung ab. Wenn sie (die Bullen) sich zum Beispiel auf einer Brücke befinden, müssen Sie nur den Tränengasbehälter werfen.

Tennisschläger, Badmintonschläger und in geringerem Maße Hockeyschläger (oder Lacrosse-Schläger, ein Sport, der hauptsächlich von jungen Menschen aus guten Familien gespielt wird) sind nach wie vor sehr beliebt.

Die “Magie des Feuers” ist eng mit der Magie des Windes verbunden. Wie L. erklärt:

“Man muss die Windrichtung kennen. Manchmal braucht man nicht einmal eine Gasmaske. Vielleicht musst du dich nicht einmal bewegen.”

In bestimmten entscheidenden Phasen des Kampfes profitieren die Aufständischen so von der Brise. Am Sonntag, den 17. November, zum Beispiel, weht der Wind zu ihren Gunsten und schickt den Tränengasrauch an die Polizei zurück.

Andere, marginalere Formen der “Magie” sind in den letzten Monaten entstanden oder werden noch untersucht. Dazu gehören “Giftmagie” (in Vorbereitung) und “Insektenmagie” (Aussetzung von Kisten voller Schaben bei Polizisten oder in Geschäften, die der Bewegung feindlich gesinnt sind). Online- Spiele, Manga und japanische Anime sind eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration für die (manchmal sehr) jungen Hongkonger Aufständischen.

Die „Frontliner“ haben ihre eigene Mythologie erfunden, am Scheideweg von Final Fantasy und den „Sprachenspielen“, die die Hongkonger so lieben. Eine dieser mythischen Kreaturen, die an die magischen Tiere von Videospielen erinnert, erschien nach den pro-chinesischen Angriffen auf die Anhänger der Bewegung. Der Ausdruck si liu bezieht sich auf Vergeltungsmaßnahmen gegen diese Aggressoren und bedeutet wörtlich “seine Angelegenheiten privat regeln”. Ein Joker hat sich jedoch entschieden, mit der zweiten möglichen Bedeutung des Ausdrucks zu spielen, was auch “Löwenvogel” bedeuten kann. Alles, was nötig war, war, dass die Grafiker der Bewegung diesem legendären Tier Form gaben

Auch bei Auseinandersetzungen mit der Polizei spielt die “Magie des Lichts” eine wesentliche Rolle. Als in der Nacht vom 16. auf den 17. November in der PolyU eine neue Schlacht ausbrach, richteten die auf den Balkonen der Universität stationierten Kämpfer ihre Laser auf die Polizei, um sie zu blenden. Die ersten Molotovs fliegen. Die Bogenschützen und Katapulte auf den Terrassen von PolyU werden ihrerseits aktiviert. Als Reaktion darauf regnet das Tränengas auf die Jugendlichen, die sich bald zurückziehen. Das gleiche Szenario wird mehrmals wiederholt, bis sich die Polizei schließlich zurückzieht. Eine Stunde später werden sie die andere Verteidigungslinie der „Frontliners“ an der Science Museum Road testen, die durch eine Regenschirmmauer geschützt ist. Wieder regnen die Molotows und die Bullen ziehen sich zurück. Sie haben wahrscheinlich nie wirklich versucht, die Verteidigungslinien der Aufständischen zu durchbrechen, sondern vielmehr, sie zu auszutesten.

Gegen drei Uhr morgens ließ die Spannung nach und alle gingen „nach Hause“, um sich auszuruhen. Sonntagmorgens, gegen neun Uhr, ist die Polizei zurück. Die Polizisten weisen die Demonstranten zunächst mündlich an, sich zu zerstreuen. Dann schwenken sie die blaue Flagge aus: “Sie nehmen an einer illegalen Demonstration teil. Sie riskieren eine Verhaftung. Wenige Minuten später war die schwarze Flagge an der Reihe: “Achtung, Tränengas”. Fast gleichzeitig weht die orangefarbene Flagge im Wind: ” Auseinander oder wir schießen”. Dies ist der Beginn eines heftigen Kampfes.

Gegen 10 Uhr morgens erreichten zwei Wasserwerfer, die von gepanzerten Fahrzeugen begleitet wurden, den Campus über die Austin Road und die Chatham Road. An der Kreuzung der beiden Alleen hielten sie einige Minuten lang an, bevor sie einen gruppierten Angriff starteten. Unter dem Schock wichen die Demonstranten etwa fünfzig Meter zurück. Die Belagerung der Universität hat gerade erst begonnen. Aber zur Überraschung der Polizisten schaffen es die zwei- oder dreihundert „Frontliner“ auf der Straße und auf den Balkonen, die Fahrzeuge abzuwehren. Die Molotows haben entscheidend zum Erfolg dieser Reaktion beigetragen. Die Beharrlichkeit der Kämpfer und die über die Fahrbahn verstreuten Ziegeln, die das Manövrieren der Fahrzeuge erheblich stören, tun ihr Übriges. Eines der gepanzerten Fahrzeuge versuchte, seine Schallkanone auszufahren, aber mit wenig Erfolg: Unter dem Regen von Ziegelsteinen und verschiedenen Projektilen, die auf sie fielen, zog es die Polizei vor, sie wieder zusammenzuklappen.

Die Kämpfe dauern den ganzen Nachmittag an. Mit Einbruch der Nacht werden die Polizeiangriffe immer aggressiver. Sie werden wahrscheinlich angewiesen, die Besetzung vor Ende des Wochenendes zu beenden, damit die Regierung behaupten kann, vor der Wiedereröffnung der Büros Ordnung und Verkehrsfluss wiederhergestellt zu haben. Polizeibeamte versammelten sich in den Gängen der Metrostation Hung Hom und auf den Brücken zur Universität. Gegen 19:30 Uhr versuchten sie den Durchbruch von der Fußgängerbrücke A1 aus, aber die Besetzer schafften es, sie zurückzudrängen, indem sie ein gigantisches Inferno auslösten, das einen Teil des Daches der Fußgängerbrücke zum Einsturz brachte. Eine Stunde später war es an der Zeit, dass das untere Stockwerk der Mautbrücke in Brand geriet. Eine Fußgängerbrücke, die die Mautbrücke mit Tsim Sha Tsui East verbindet, wurde ebenfalls in Brand gesetzt, um den Zugang der Polizei zu blockieren.

Der spektakulärste Vorfall bei der Belagerung ereignete sich gegen 21 Uhr. Zwei gepanzerte Polizeifahrzeuge versuchen, auf der Mautbrücke in die Verteidigungslinie der Besatzer einzudringen. Einer von ihnen nähert sich der von den Insassen errichteten Wand und beschießt vom Dach des Fahrzeugs aus die „Frontliner“ mit Wasser. Das zweite Fahrzeug näherte sich und kassierte einen Molotow in der Mitte der Windschutzscheibe, dann ein Dutzend andere auf dem Dach und den Rest der Karosserie. Als das Fahrzeug in Flammen gehüllt war und umkehrte, jubelten die „Frontliner“ und schrien: “Free Hong Kong!.

Als die Brücken brannten und den Polizeieinsatz blockierten, vervielfachte ein Wasserwerfer die Angriffe auf der Seite der Kreuzung Chatham Road und Austin Road. Nach dem Scheitern der Eindringlinge von den Brücken und Fußgängerbrücken östlich des Campus konzentrierten sich die Kämpfe auf diese Überquerung. Bis in die frühen Morgenstunden wird das gleiche Ritual in regelmäßigen Abständen wiederholt: Alle 15 Minuten startet der Wasserwerfer mit voller Geschwindigkeit, dazu schreiender Sirenenlärm, in Richtung der etwa hundert „Frontliner“, die sich heftig wehren. Sie klammern sich an ihre Schirme und improvisierten Schilde und gegen die Wasserfluten, gemischt mit der gefürchteten blauen Pfefferlösung, die zum Markenzeichen der Hongkonger Bereitschaftspolizei geworden ist.

Da wir beide selbst “verschlumpft” wurden, können wir beide von den schweren Verbrennungen durch die betreffende Flüssigkeit zeugen. Am Tag des 17. Juni waren Gruppen von Freiwilligen in der Campus-Lobby aktiv, um die unglücklichen “Schlümpfe” mit einem Wasserschlauch zu duschen, zu waschen und mit Aloe Vera zu überziehen. Ich vergaß meine Scham und musste mich vor allen in meiner Unterwäsche zeigen. Nicht, dass die Moderatoren diesen Ausstellungen viel Aufmerksamkeit geschenkt hätten: Neben der Tatsache, dass sich die Opfer im Laufe des Tages „vermehrten“, haben die Besetzer etwas anderes zu tun, als sich die Augen zu spülen.

Das Wechseln der Kleidung nach diesen wiederholten Duschen – die oft nur die Verbrennungen reduzieren – war ein Maß für die Kompetenz der jungen Leute, die für diese Operationen verantwortlich sind. Nach einem kurzen Blick überreichten die Freiwilligen ein T-Shirt oder eine Jeans, die perfekt auf die Größe und den Körper zugeschnitten ist – eine Fähigkeit, die ihre Zugehörigkeit zur berühmten PolyU Fashion School nahelegt, einer Universität, die für ihre technischen Fähigkeiten im Bereich Mode sowie in der Hotellerie und im Maschinenbau bekannt ist.

Als sich der Kampf verschärft, ist dieser Komfort eine ferne Erinnerung. Die Panik beginnt sich in den Reihen der Studenten zu verbreiten, vor allem unter den Jüngsten – es gibt Hunderte von Minderjährigen unter den Besatzern, die sichtbar von polizeilicher Müdigkeit und Einschüchterung betroffen sind. Kurz vor 22 Uhr kündigte die Polizei auf Facebook an, dass alle auf dem Campus lebenden Menschen nun als “Randalierer” gelten würden – eine Straftat, die mit zehn Jahren Haft bestraft werden könne.

Einige Demonstranten gerieten bereits in Panik, nachdem Nachrichten auf Telegrammen kursierten, die darauf hindeuteten, dass Besetzer, die versuchen, aus dem Campus zu fliehen, verhaftet worden waren und dass Journalisten und Ärzte durchsucht und verhört worden waren, teilweise ohne Umschweife. Im Laufe der Nacht nimmt diese Angst nur noch zu. Draußen widersetzen sich die „Frontliner“ heldenhaft den Polizeifahrzeugen. Mit jedem neuen Angriff schloss die Gruppe die Reihen, während eine Handvoll “tapferer Männer” entkamen, um Seitenangriffe gegen die gepanzerten Fahrzeuge und Wasserwerfer zu starten, unterstützt durch die Katapulte des Turms. Diese sind manchmal von gewaltiger Präzision und erreichen die Front der Fahrzeuge in einer Entfernung von fünfzig Metern.

Mit der Wasserwaffe spielt die Polizei jetzt die Strategie der Erschöpfung – von Körper und Feuer. Zu dritt, die wir an den Kämpfen neben den „Frontlinern“ teilnehmen, hören wir, wie die Kämpfer sich gegenseitig ermutigen, ihre Munition zu retten. “Stoppt die Magie des Feuers, werft Steine! “, schrien die Jugendlichen. Die Polizisten spürten vielleicht, dass die Kampfbereitschaft ihrer Gegner nachließ, und nutzten die Gelegenheit, einen Durchbruch zu versuchen. Schützen, die auf Gebäuden mit Blick auf den Campus stationiert sind, sprühen Tränengas und Gummigeschosse auf die „Frontliner“ und ihre Unterstützer auf den PolyU -Balkonen. Und als sich die „Frontliner“ zurückzuziehen begannen, versuchten etwa 40 Polizisten, die Universität zu betreten.

Es ist 5:30 Uhr morgens und die Situation scheint sich zu ändern. Aber noch einmal, die Magie des Feuers entscheidet etwas anderes. Der Angriffsversuch der Polizisten stieß auf eine gigantische Flammensperre. Einer von uns, der in der Universitätslobby anwesend ist, sieht die Besatzer zu den Kisten von Molotow eilen, die noch im Überfluss vorhanden sind. Ohne zu zögern warfen etwa hundert von ihnen ununterbrochen brennende Flaschen. Für diejenigen von uns, die draußen geblieben sind, ist dies eine Zeit des reinen Terrors. Innerhalb der Gruppe der uns begleitenden Journalisten löst die Hypothese eines Feuers, das durch Tränengasbeschuss ausgelöst wird, eine Welle der Panik aus. Einer von uns steht unter Schock, überzeugt davon, dass uns hinter den Flammen ein Blutbad erwartet. Ein anderer versucht, die Gruppe zu mobilisieren, indem er argumentiert, dass es wichtig ist, dies um jeden Preis zu bezeugen, wenn es Opfer gibt.

Wir werden schließlich alle nach Hause zurückkehren, nachdem wir die Sorge um das, was wir im Inneren finden würden, überwunden haben. Einige sind bereit, ein Massaker zu erleben, andere denken an die Kameraden, die im Inneren zurückgelassen wurden und die vielleicht Hilfe brauchen. Wenn die Flammen endlich nachlassen, ist es ein apokalyptisches Schauspiel, das uns in der verwüsteten Halle geboten wird. Über die letzten Kamine und verkohlten Möbel kommen wir in die Lobby, nicht wirklich vorbereitet auf das, was wir dort finden werden..

Trotz aller Widerstände wurde niemand verletzt. Angesichts der Gewalt der Polizeiintervention und der Intensität der Reaktion der Besatzer ist dies ein Wunder. Als sich eine wichtige Wahlfrist (die Kommunalwahlen) näherte, spielte die Hongkonger Exekutive eindeutig die Karte der Zurückhaltung. Die Drohungen mit scharfer Munition, die viele der Insassen erschreckten, wurden nicht ausgeführt und während der Belagerung wurden keine schweren Verletzungen gemeldet. Die Situation hätte sich jedoch in ein Massaker verwandeln können, insbesondere durch die Intervention von Spezialeinheiten der Polizei, die mit Sturmgewehren ausgestattet waren, während der letzten Offensive gegen die Studenten. Für ihren Teil, trotz ihrer scheinbaren Virulenz, versuchten die Aufständischen nicht, den Polizisten zu töten. Ein Polizist wurde von einem Pfeil in der Wade getroffen, aber er ist das einzige gemeldete Opfer auf der Seite der Polizei.

Die Sonne geht auf einer verwüsteten Welt auf. Die Kämpfer, erschöpft, stürzen zu Boden oder schlafen im Stehen. Einige Paare umarmen sich. Erschrockene Teenager ziehen sich „Zivil“ an und hoffen zu entkommen. Ein Kämpfer, der entschlossen ist, sich bis zum Ende zu widersetzen, verspottet sie und verspottet ihren Mangel an Entschlossenheit. Aber die Jungen entschieden, dass sie am Ende nicht bereit waren, hier zu sterben. Vorerst scheinen diese verängstigten Jugendlichen keine Ahnung zu haben, wohin der Wind sie führen wird.

(1) Hartnäckig halten sich Gerüchte über Demonstranten, die „verschwunden“ seien, bisher konnte aber noch kein Fall verifiziert werden.