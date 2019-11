Verbotsandrohung von de.indymedia.org - Infrastruktur aufbauen

Eigentlich schon alles im Abstakt gesagt, aber hier nochmal die lange Fassung: für Menschen die sich mit moderner Computertechnik auskennen wäre es ein leichtes die Inhalte von Indymedia im Darknet verfügbar zu halten, auch wenn die Seite vom Netz genommen werden sollte. Das setzt natürlich voraus dass das _vorher_ irgendwo vorgehalten wird. Ich rege dringend an, wöchentlich komprimierte Archive der editierten Nachrichten und Artikel ins Netz zu stellen, damit im Fall eines Falles die Sachen trotzdem irgendwo gehostet werden können (idealerweise inklusive pdfs und Bildern). Ich würde einen Tor hidden service benutzen, und biete das auch an (wer Interesse hat, kann mich hier kontaktieren: http://ana5icnp3au4qy5i.onion/?J717o).

Desgleichen könnte eine alternative Infrastruktur (also: diese Seite) im Darknet angeboten werden, für den Fall das diese Domain offline geht. Wenn der Kram ausschließlich im Darknet wäre, am besten noch auf mehreren Servern, wäre es sehr schwierig herauszufinden wo und wer das hostet.

Grüsse

anonymous