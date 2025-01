Aufgedeckt: AfD-Stammkneipen in Bonn

Menschenfeindliche Politik in der urigen Kneipe nebenan?! Die AfD trifft sich heimlich in den Bonner Lokalen "Rathaus Stuben" und "Waldhäuschen". Wir bringen Licht ins Dunkle!

Beständiger Gegenprotest aus der Zivilgesellschaft und antifaschistische Intervention haben dazu geführt, dass sich der Bonner Kreisverband (KV) der AfD nicht mehr traut seine Veranstaltungsorte zu veröffentlichen oder gar die ganze Veranstaltung im Vorhinein zu bewerben. Die Bonner AfD beschränkt sich derzeit noch darauf im Nachhinein über ihre öffentlichen Kanäle von ihren heimlichen Veranstaltungen zu berichten. Sonderlich viel Publikum verliert die AfD auf ihren Veranstaltungen dadurch nicht. Bis auf die paar bekannten Mitglieder des Kreisverbandes verirrten sich erfreulicherweise auch in der Vergangenheit bei ihren öffentlich beworbenen Veranstaltungen kaum neue Gesichter dorthin. Für die interne Vernetzung innerhalb der Partei und stetige Ideologisierung der eigenen Mitglieder sind die heimlichen Treffen dafür umso wichtiger.

Denn der im bundesweiten Vergleich und selbst für NRW-Verhältnisse schwache Kreisverband in Bonn (4,2% bei der Bundestagswahl 2021 und unter 100 Mitglieder bei einer Stadtbevölkerung von über 335.000 Einwohnenden) radikalisiert sich in den letzten Jahren dafür umso mehr. Innerhalb der beiden konkurrierenden rechten und menschenverachtenden Macht-Flügel der AfD auf Bundesebene, dem sich noch stetig radikalisierenden rechten Flügel um Alice Weidel und dem bereits vollends völkisch-rechten Flügel um Björn Höcke, befindet sich die AfD Bonn mittlerweile klar im Höcke-Lager. Innerhalb des AfD-Landesverbands NRW steht sie damit gegen den derzeitigen NRW-Landesvorsitzenden Martin Vincentz (Weidel-Flügel) und im völkischen Höcke-Flügels des sich selbst als das "freundliche Gesicht des NS" bezeichnenden Matthias Helferich (AfD KV Dortmund) und Roger Beckamp (AfD KV Rhein-Sieg).

Die Betreiber*innen

Wurden die Betreiber*innen etwa von der AfD unter Angabe falscher Tatsachen hinters Licht geführt?

Nein, die wissen ganz genau Bescheid um das offene rechte Treiben in ihren Lokalen. Entweder sie teilen die rechtsradikale Gesinnung der AfD oder sind womöglich selbst Parteimitglied. Die Veranstaltungen finden abends in geschlossener Gesellschaft satt. Entsprechend sind die einzigen Gäst*innen im Lokal von der AfD, reden über AfD-Themen und hören Vorträge von externen AfD-Referent*innen. Optional auch noch mit AfD-Bonn-Aufsteller mitten im Raum.

Die Lokale

Seit 2018 bis Ende 2023 traf sich die Bonner AfD für mindest neun Veranstaltungen im Restaurant & Kneipe "Rathaus Stuben" (Maarweg 1, 53123 Bonn) in Duisdorf. Seit Anfang 2024 hat die Bonner AfD das Restaurant & Pension "Waldhäuschen" (Kiefernweg 26, 53127 Bonn) auf dem Venusberg zu ihrem neuen Stammlokal auserkoren. Dort fanden seitdem mindestens vier Veranstaltungen statt. In beiden Fällen kann davon ausgegangen werden, dass neben den nachträglich von der AfD selbst auf ihren Kanälen veröffentlichten Veranstaltungen noch weitere in den Räumlichkeiten der Lokale stattfanden. Alle öffentlich bekannten Veranstaltungen, Bilder und weitere Infos zu den Lokalen finden sich unten. Aufgrund der Begrenzung von Indymedia bei der Anzahl an Bildern finden sich alle Bilder betreffend die "Rathaus Stuben" nur gesammelt als PDF.

Waldhäuschen

Kiefernweg 26, 53127 Bonn

Tel.: 0228 / 281162

Mail: info@restaurant-waldhaeuschen.de

Webseite: http://www.waldhaeuschen.de

Betreiber: Hans Strieth

Veranstaltungen

2024-10-31: Vortrag mit Guido Reil (AfD KV Essen) "Bericht über seine Zeit in Brüssel mit anschließender Diskussion über die Zukunft der EU"

2024-09-27: Vortrag mit Yannick Noe (AfD KV Leverkusen / JA BV Köln) über "Kulturkampf von rechts"

2024-08-16: Vortrag mit Rüdiger Lucassen (AfD KV Euskirchen) über "Sicherheits- und Verteidigungspolitik"

2024-03-23: Vortrag mit Heribert Frambach (AfD KV Düren) über "Chancen und Defizite von Inklusion"

Bilder-Legende

Über die folgenden Bildelemente (mit Zahlen auf den Bildern markiert) lassen dich die Bilder der AfD-Veranstaltungen sehr einfach den für alle Menschen im Internet selbst einsehbaren öffentlichen Bildern des Lokals (G-Maps/Yelp etc.) zuordnen. Wir waren selbstverständlich vor langer Zeit selbst vor Ort, um die Bilder zu verifizieren.

(1) Markise

(2) Scheibengardinen

(3) Vorhänge

(4) Wandvertäfelung

(5) Holztische

(6) Deckenleuchte

(7) Stühle

(8) Weiße Bodenfliesen

Rathaus Stuben

Maarweg 1, Bonn Duisdorf

Tel:: 0228 / 53443029

Betreiberin: Nina

Veranstaltungen

2023-10-26: Vortrag mit Patrick Heinz (AfD KV Mettmann / JA BV Düsseldorf) über "Die Alternative ist Männlichkeit. Warum Deutschland eine Remaskulinisierung braucht"

2023-07-20: Vortrag mit Carlo Clemens (AfD Rheinisch-Bergischer Kreis / JA BV Köln) über "Die europäische Stadt. Vorbild einer alternativen Städtebaupolitik"

2023-06-22: Vortrag mit Alexander Wrese (ehemals AfD KV Mühlheim) über "Kommunalpolitik im Ruhrpott"

2023-01-19: Themenabend mit Erika Steinbach (AfD KV Frankfurt am Main) über die Desiderius-Erasmus-Stiftung (DEI)

2022-12-15: Vortrag mit Reinhild Boßdorf (AfD KV Rhein-Sieg / Antifeministische neurechte Gruppierung "Lukreta") über "Frauen auf dem Rückzug?"

2022-10-22: Vortrag mit Zacharias Schalley (AfD KV Rhein-Keis Neuss / JA BV Düsseldorf) über "Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung"

2020-02-09: Vortrag mit Michael Espendiller (AfD KV Borken) über "Klimahysterie und Energiewende"

2019-12-06: Vortrag mit Harald Weyel (AfD KV Rheinisch-Bergischer Kreis) über seine Tätigkeit im Bundestag

2018-02-09: Neujahrsempfang des AfD KV Bonn mit Roland Hartwig (AfD KV Rhein-Sieg), Jochen Haug (AfD KV Köln), Fabian Jacobi (AfD KV Köln), Uwe Kamann (ehemals AfD KV Aachen), Harald Weyel (AfD KV Rheinisch-Bergischer Kreis) und Sven Tritschler (AfD KV Köln)

Bilder-Legende

Über die folgenden Bildelemente (mit Zahlen auf den Bildern markiert) lassen dich die Bilder der AfD-Veranstaltungen sehr einfach den für alle Menschen im Internet selbst einsehbaren öffentlichen Bildern des Lokals (G-Maps/Yelp etc.) zuordnen. Wir waren selbstverständlich vor langer Zeit selbst vor Ort, um die Bilder zu verifizieren.

(1) Türen mit gelbem Glas

(2) Dart-Automat

(3) Stiefel-Club 1970 Duisdorf Wappen

Weitere Veranstaltungsorte der AfD in Bonn

Andere Veranstaltungsorte der AfD in Bonn und Umgebung sind bereits öffentlich bekannt. Hierbei handelt es sich meistens um öffentliche Orte, bei denen die Stadt Bonn gesetzlich dazu gezwungen ist der AfD die Räumlichkeiten zu überlassen. Entsprechend muss die AfD die Veranstaltungen bei der Stadt anmelden, weshalb sie sich dort i.d.R für größere Veranstaltungen, wie Wahlkreisversammlungen trifft oder Veranstaltungen bei denen sie den öffentlichen Gegenprotest vor Ort miteinkalkuliert oder gar darauf abzielt. Auch häufiger von der Bonner AfD genutzt ist das Wahlkreisbüro des AfD KV Rhein-Sieg in Siegburg, da die Bonner AfD aufgrund fehlender finanzieller Mittel selbst kein eigenes hat.

Toni-Mai-Halle (ehemals "Schmitthalle", Engelsgässchen 53123 Bonn)

Nachbarschaftszentrum/Stadtteilzentrum Brüser Berg (Fahrenheitstraße 49, 53125 Bonn)

Wahlkreisbüro AfD KV Rhein-Sieg (Kaiserstraße 118, 53721 Siegburg)

To be continued ...

Ihr habt Infos über die AfD oder eines ihrer Mitglieder in Bonn und Umgebung?

Ihr seid selbst aktive oder ehemalige AfD-Mitglieder und wollt eurem Frust Luft machen?

Dann schreibt eine anonyme Mail an folgende Adresse. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.

licht_ins_dunkle@systemli.org

Mail-Verschlüsselung (PGP)

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mDMEZ5kjshYJKwYBBAHaRw8BAQdAStOyRAJXoYvjUv2/rkvnJFILNrMgBWpGreu/

1T4fpSO0MExpY2h0X2luc19kdW5rbGUgPGxpY2h0X2luc19kdW5rbGVAc3lzdGVt

bGkub3JnPoiZBBMWCgBBFiEEOs5vfrkRs7RbI7QTi4+PFDx+TDEFAmeZI7ICGwMF

CQWjL34FCwkIBwICIgIGFQoJCAsCBBYCAwECHgcCF4AACgkQi4+PFDx+TDGb7QD/

fCdm2YNo85qIQpUNbSyh2fwCVecafjm0Xk/UiG18EEEA/05ma5TT+HZRh3hbw2rW

XPFvzvbihBIqkgCUsRR4PwAFuDgEZ5kjshIKKwYBBAGXVQEFAQEHQCJq7S1UnZuO

DIpYn+shLfa0l5ajMxuBEixa0lgUh+RrAwEIB4h+BBgWCgAmFiEEOs5vfrkRs7Rb

I7QTi4+PFDx+TDEFAmeZI7ICGwwFCQWjL34ACgkQi4+PFDx+TDE6KgEAg1+if0X5

qN0Jda/o3P0paRIIwUSUGJxB4OjudeGlnToBAMEyTGXKdCrN0KzQ1TwBZUMnalwU

JoxobPUHSe6uBiwD

=ERL4

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----