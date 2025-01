jedem blitz folgt ein donner - nazis am bahnhof geboxt

seit einem knappen jahr macht die nazigruppe *aktiongruppe weser-ems* im raum bremen auf sich aufmerksam. lange zeit war ausserhalb des internets aber wenig zu .

erst ende 2024 entwendeten die faschos zwei banner am bremer sielwallhaus und lichteten sich damit ab. um uns zu revanchieren beschlossen wir einige der nazis am morgen des 18.januar auf ihrem weg zur nazi demo in aachen, am verdener bahnhof in empfang zu nehmen. statt rumhitlern vor dem aachener az gab es an diesem tag schellen und anstelle einer zugfahrt nach nordrhein-westfalen gab es das gratis taxi ins krankenhaus.

wir senden einen solidarischen gruss zu den genoss*innen in aachen!

und falls einige mitglieder der braunen clownsarmee hier mitlesen sollten; wir wissen wer ihr seid und wie wir euch kriegen. antifa heisst angriff!