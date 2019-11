Knast Tegel bekennt Farbe – Winterbasar bei laufenden Betrieb angegriffen

Am 23.11.19 von 10-15 Uhr fand vor dem Knast in Tegel ein „Winterbasar“ statt, bei dem die von Gefangenen hergestellten Produkte verkauft wurden. Diesen Basar griffen mit Farbkugeln an, um den laufenden Knastbetrieb wenigstens kurz zu stören und um den Justizschweinen, Verkäufer*innen und Unternehmen vor Ort zu zeigen, was wir von ihnen halten.