Fotos: Wir sind alle #unkürzbar - Demo in Berlin

Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/wir-sind-unkuerzbar/

Mit dem Schlagwort #Unkürzbar rief nach einer Reihe von Protesten ein breites Bündnis von fast 200 Initiativen und Organisationen aus allen Bereichen, die vom Spardiktat betroffen sind, zu einer gemeinsamen Großdemo am 15.12. von der Museumsinsel in Mitte zum Mariannenplatz nach Kreuzberg auf.

Die Berliner Landesregierung hat am 19. Dezember 2024 über das größte finanzielle Kahlschlagprogramm seit Jahrzehnten abgestimmt. Drei Milliarden Euro will der Senat in allen gesellschaftlichen Bereichen der Stadt Berlin einsparen. Dagegen wehren sich die Menschen in Berlin seit mehreren Wochen.