Kalbitz' SUV angegriffen

Am letzten Samstag, 16.11.19, veranstaltete der AfD Kreisverband Zollernalb in der Zollern-Alb-Halle in Albstadt einen Vortrag. Neben Dirk Spaniel war der Hauptredner des Abends Andreas Kalbitz, seinerseits Vorsitzender der AfD Brandenburg und wie Spaniel Mitglied des faschistischen „Flügels“ in der AfD. Kalbitz ist seit Jahren tief in der rechten- und faschistischen Szene verankert. So war er beispielsweise Mitglied der faschistischen Jungen Landsmannschaft Ostpreußen und auch mehrmals auf Naziaufmärschen unterwegs.

Wir haben die Veranstaltung genutzt und den BMW von Kalbitz mit Teleskopschlagstöcken bearbeitet.

Nazis wie Kalbitz oder Spaniel muss klar sein, dass ihr Handeln, ihre Hetze überall, auch auf dem Land, Konsequenznen hat.

Es gibt kein ruhiges Hinterland!

Die AfD angreifen!