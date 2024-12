6 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“

3 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe November 2024:

Sendung vom Dienstag, den 5. November von 19-20 Uhr mit folgenden Beiträgen:

Foltervorwürfe gegen den bayrischer Knast Augsburg-Gablingen

Gespräch mit Thomas, 17:17 Min.

Seit vergangener Woche wird über Foltervorwürfe gegen Bedienstete der bayrischen Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen berichtet. Dunkelhaft, kein warmes Essen, nur ein Glas Wasser am Tag, Tritte und Schläge ins Gesicht. Eine ehemalige Gefängnisärztin bestätigt zumindest Teile der Vorwürfe und eine Rechtsanwältin erhebt Foltervorwürfe.

https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...

Zur Situation der inhaftierten Antifaschistin Hanna

Interview mit dem Solikreis Nürnberg, 17:56 Min.

Am Montag, den 6. Mai 2024, wurde Hanna unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§129), sowie Körperverletzung verhaftet. Am selben Tag wurde sie einem Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Mittlerweile befindet sie sich in der JVA Nürnberg und es wurde Anklage erhoben.Schreibt ihr:

Rote Hilfe z.Hd. HANNAEberhardshofstr. 1190429 Nürnberg

Generalbundesanwalt fordert hohe Strafen im Düsseldorfer DHKP/C-Prozess

Gespräch mit einem Mitglied aus den Solidaritätsstrukturen, 14:28 Min.

Die Generalbundesanwalt (GBA) im Düsseldorfer Kommunist:inenprozess in seinem Plädoyer hohe Strafen beantragt: 6 Jahre für Özgül Emre, 4 Jahre 10 Monate für Ihsan Cibelik; 3 Jahre 10 Monate für Serkan Küpeli. Es wird nach den Fortsetzung der Plädoyers der Verteidigung abschließenden Erklärungen (sogenannte ‚letzte Wort‘) von Özgül Emre und Ihsan Cibelik geben am 07.11. 2024, 09:30 Uhr bis 14:00 Uhr und am 20.11.24 um 14 Uhr geben. Möglicherweise Urteilsverkündung : 21.11. 2024, 13:30 Uhr. Auf der Webseite des OLG Düsseldorf können tagesaktuell Termine und Änderungen unter https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/sitzungstermine/index.php eingesehen werden. Das Verfahren wird unter dem Aktenzeichen: III-7 StS 1/23 geführt.

https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...

3 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe Dezember 2024:

Das Gefangenen Info 453 ist erschienen

Vorstellung,

Schwerpunkt dieser Ausgabe ist Ulrike Meinhof, die am 7.Oktober 90 Jahre alt geworden wäre.

Die Zeitschrift versucht mit aktuellen Artikeln zu Widerstand, Repression und Solidarität in der BRD, wie international die Bedingungen für eine Verbindung von den Kämpfen in den Knästen mit den Kämpfen draußen zu entwickeln und auszubauen. Dafür brauchen wir weiterhin Unterstützung und Solidarität.

Das GI ist zu beziehen über linke Buchläden https://www.gefangenen.info/bazugsquellen/ oder über das Kontaktformular https://www.gefangenen.info/kontakt/

Hohe Strafen im Düsseldorfer Kommunist:innen Prozess

Gespräch mit einem Mitglied aus den Solidaritätsstrukturen, 16:12 Min.

Am 25.11. wurden vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf die drei Antiimperialisten Özgül Emre, İhsan Cibelik und Serkan Küpeli zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Das Urteil lautete auf fünf Jahre für Özgül, vier Jahre und drei Monate für İhsan und drei Jahre und drei Monate für Serkan. Laut Gericht sollen sie aktuell oder in der Vergangenheit Führungskader der unter anderem in der BRD verbotenen DHKP-C (Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front) gewesen sein. Dafür wurde das Trio nach dem berüchtigten Gesinnungsparagrafen 129 b StGB wegen »Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung« verurteilt. Damit endete der Prozess nach rund zweieinhalb Jahren, welche die Angeklagten in Untersuchungshaft verbrachten.

Neuigkeiten zu Daniela Klette

Gespräch mit Ariane, 19:52 Min.

Am 26.2.2024 wurde Daniela Klette, die wie auch Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub als ehemaliges RAF-Mitglied über 30 Jahre gesucht wurde, in Berlin festgenommen. Ariane wird über das laufende Verfahren gegen Daniela Klette und die Repression gegen die Solidaritätsbewegung sprechen, die von der Konterrevolution trotz der Auflösung der RAF im Jahre 1998 andauern. Der erste Prozess wegen wird frühesten im Frühjahr vor dem LG Verden stattfinden, der über 2 Jahre andauern soll. Ein weiteres Verfahren wegen Aktionen der RAF wird danach folgen.

Daniela Klette

JVA für Frauen Vechta

An der Propstei 10

493337 Vechta

https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...

Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 7. Januar 2025 von 19–20 Uhr geben.

Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de