Hintermann ins rechte Licht gerückt – Auto von Holger Grentzebach abgefackelt.

Männer wie den Leipziger Unternehmer Holger Grentzebach gibt es viele. Sie zeigen sich in der Öffentlichkeit gerne seriös und als anständige Bürger – besitzen Firmen, sitzen in Chefetagen, Vorständen oder Betriebsräten, alles völlig normal: Sie versuchen geschmeidig unter dem Radar zu fliegen. Wenn ihre dreckigen Geschäftsverbindungen dann doch durch Antifa-Recherche zu Tage befördert werden, wird geleugnet und versucht sich mit lächerlichen Aussagen heraus zu winden.

So hat Holger Grentzebach über sein Unternehmen Lindenthaler Verwaltungsgesellschaft mbH, eine Immobilie in Schkopau erworben, in der kurze Zeit später, „rein zufällig und ohne sein Wissen“ Führungsfiguren der Identitären Bewegung (IB) einen neuen Stützpunkt fanden. Ihr altes Objekt in Halle mussten sie nach andauernder antifaschistischer Gegenwehr aufgeben.

Oder so wohnt zum Beispiel Deutschlands Obergeneral der Identitären Philip Thaler in der Villa in der Halleschen Straße 27. Hauptmieter ist dort die Firma „Schanze Eins UG & Co. KG“, die als Finanzdienstleister der IB dient. Außerdem sitzt dort die „Grauzone Medien GmbH“, ein Unternehmen deren Hauptanteile bei den Identitären Till-Lucas Wessels und Torsten Görke liegen. Obwohl unser lieber Holger den anderen Teil der „Grauzone Medien GmbH“ sein Eigen nennen darf, versucht er sich auch hier raus zu reden.

Ob sich der werte Herr Grentzebach irgendwann doch die Blöße gibt und den ehemaligen Berliner CDU-­Finanzsenator Peter Kurth nachahmt? Der hat sich über viele Jahre hinweg als liberaler CDU-Mann gegeben und tritt mittlerweile offen als Finanzier der Identitären Bewegung auf. So spendete er 50.000€ für die Villa in Schkopau und jeweils 70.000€ und 120.000€ für zwei weitere Objekte der neuen Rechten. Der feine Peter hat wohl die Spendierhosen an. Obwohl ihm dieses Engagement wohl bald um die Ohren fliegen könnte, 100.000€ für die als Terrorgruppe eingestuften „Sächsischen Separatisten“ waren dann wohl sogar für’s hiesige LKA zu viel.

Wir halten es in diesen Zeiten, in denen weltweit Antiautoritäre zurück gedrängt werden und faschistische Bewegungen auf dem Vormarsch sind, für notwendig, die finanziellen Hintergründe der Rechten bekannt zu machen und die wirtschaftlichen Grundlagen der Sponsoren anzugreifen. Wir wählten in der Nacht auf den 12.12. ein Auto von Holger Grentzebach in Leipzig Lindenthal. Holger, sei froh, dass du dein anderes Auto, so dicht am Haus geparkt hast, sonst wäre das jetzt auch reif für den Schrott. Nimm es bitte persönlich, dass wir dich mit unserer Aktion ins rechte Licht gerückt haben – angebliche Unwissenheit schützt vor antifaschistischer Intervention nicht.

Im Netz sind viele Informationen zugänglich und Einiges kann mit einfachen Mitteln erledigt werden, also auf geht’s!

Wir grüßen alle Antifas, die trotz der Repression weiter aktiv sind und Nazis und Rechte überall konfrontieren – ob auf der Straße, in den Betrieben, den Medien oder in der Familie. Antifa bleibt notwendig und Handarbeit.

Besonders wärmende Grüße an Nanuk, Maja, Hannah, Johann und alle anderen hinter den Knastmauern und die, die im Untergrund Zuflucht finden mussten!

gefunden bei https://knack.news/11533