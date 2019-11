Nazi-Karre in Connewitz plattgemacht - Vorgeschmack auf den 23.11

In der vergangenen Nacht haben wir eine Nazikarre in der Lippendorferstraße 14-18 in Leipzig-Connewitz entglast und zerstört. Auf das Auto freut sich jetzt die Schrottpresse. Der Nutzer ist im Stadtteil durch das Tragen rechter Kleidung aufgefallen.

Wir taten dies als Reaktion und Ansage an die bevorstehende Kundegbung des Faschisten Poggenburg und seinen AnhängerInnen in Connewitz am kommenden Samstag. Wer FaschistInnen in dieses Viertel lässt, muss Stress lieben.

Rechte Kräfte werden stärker, mutiger, ungenierter und wissen um das gesellschaftliche Klima, aus welchem heraus sie sich bestärkt fühlen. Sachsen ruft unter Führung von SPD Bürgermeister Jung zur Jagd auf AntifaschistInnen auf und das wenige Wochen nach dem neonazistischen Zweifachmord in Halle. Poggenburg will mit seinen AnhängerInnen in einer der letzten No-Go-Areas für FaschistInnen auflaufen. Es bleibt uns also nicht viel, als genau jene No-Go-Area zu bewahren, mit allen Mitteln!

Wir rufen hiermit die radikalen Linken Kräfte auf es uns gleichzutun und rechte AkteurInnen und Strukturen anzugreifen, in Connewitz und überall.

Es gibt noch mehr rechte Ziele in Connewitz und darüber-hinaus, greifen wir sie an!

Kein Rechter Auflauf bleibt unbeantwortet!

Für einen konsequenten und militanten Antifaschismus!

Wir sehen uns in den kommenden Tagen auf der Straße!