Das neue Gefangenen Info #453 ist erschienen

Ariane engagierte sich nach Danielas Festnahme im Februar, meldete Solidaritätskundgebungen an, schrieb Briefe und erlangte Besuchsrecht.

Fünf Besuche fanden statt, bis Anfang September ein Brief eintrudelte: Besuchsverbot. Es bestehe so der BGH »die konkrete Gefahr«, dass Klette und Müller »zukünftige Besuche dazu nutzen könnten, um Vorkehrungen für eine Flucht zu treffen.« Ariane wird zudem vorgeworfen, sie könne im Kontakt zu den gesuchten mutmaßlichen Ex-RAF-Mitgliedern Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg stehen.

Dann lud das BKA sie am 25.10. in Berlin zu einem Verhör. Über eine Stunde dauerte die Verweigerung ihrer Aussage. Nun könnte ein Bußgeld von zirka 1000€ auf sie zukommen, oder sogar Beugehaft. »Diese Vorladung soll Menschen von Gefangenensolidarität abhalten, die Staatsmacht verschickt solche Briefe als Abschreckung«, sagte Ariane nach dem Verhör. »Die Polizisten wollten Fragen stellen, aber mein Anwalt und ich haben gesagt: Nein, wir berufen uns auf mein Aussageverweigerungsrecht, weil ich könnte mich ja selbst belasten«.

Die Behörden versuchten mit allen Mitteln, »Daniela mit Besuchsverboten zu isolieren. Wir erinnern an die Einzelisolation, die 24stündige Videoüberwachung in der Zelle, die Metallblende vor dem Zellenfenster, so dass kein Sonnenlicht in die Zelle kommen konnte«. Dazu käme Einzelhofgang in den ersten sieben Wochen im Gefängnis. »Und wie kann eine inhaltliche Diskussion entstehen, wenn ein Brief von mir zu ihr acht Wochen braucht?«, so Ariane.

Übrigens mehr als 2 Dutzend Genoss:innen waren aus Solidarität auf einer Kundgebung am Freitag, den 25.10. vor der Polizeidirektion in Berlin-Kreuzberg versammelt.

Die Staatsanwaltschaft will im November Anklage gegen Daniela erheben.

Der Prozess wird in Vechta frühestens im Frühjahr 2025 beginnen.

Am Samstag, den 14.12. findet eine Veranstaltung um 15 Uhr Im Infoladen Magdeburg, Alexander Puschkin Straße 20 zu Ulrike Meinhof mit Ariane und dem Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen statt.

Inhaltsverzeichnis

SCHWERPUNKT: Zum 90. Geburtstag von Ulrike Meinhof

Zum 90. Geburtstag von Ulrike Meinhof Presente!

Text zu Ulrike von einigen die mit ihr gekämpft haben

Rede von der Gefangenen Ulrike Meinhof vom 13.9.1974 im

Prozess zur Befreiung von Andreas Baader

Musik zu Ulrike Meinhof und der RAF

Filmausschnitt Ulrike Meinhof über die Proteste 1968

Zu den Wirkungen des Toten Trakts

INLAND

Zum Tod von Ute Hladki

Erklärung von Özgül Emre am 48. Hauptverhandlungstag

Zur Lage von Benni

Grußwort von Maja anlässlich der Demo in Jena am 28.09.24

Nicos Prozesserklärung

Nico ist seit dem 12.8.24 im Knast

Antifaschist Nanuk festgenommen

Zur Ermordung von Jina Mahsa Amini

Politische Abschluss-Statements der Angeklagten im Rondenbarg-Prozess

INTERNATIONAL

3 Texte der KP Irans

Eine besonders drakonische Art der Folter in

iranischen Gefängnissen

Kurzmeldungen

Brief von Ayten Öztürk vom 20.7.24

Georges Abdallah ist seit 40 Jahren in französischen Gefängnissen

In Palästina ermordet oder in Israel verhaftet werden

Nachruf auf Suzanne Le Manceau

KULTUR

Zum Buch Koukoulofori-Die Vermummten

Leserbrief mit Buchempfehlung

GEFANGENE

Brief von Mehmet Çakas

Brief von Philippe Richer

Brief von Carmen Forderer