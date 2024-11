Ketsch - Rheinhalle vor der AfD-Landesversammlung markiert

Dadurch wurde auch in der Kleinstadt Ketsch nicht zugelassen, dass die AfD unwidersprochen ihren Parteitag in der Rheinhalle abhalten konnte. Es ist jedoch wichtig, es nicht bei symbolischen Protesten zu belassen, sondern auch praktischen Widerstand gegen die Veranstaltungen der AfD zu leisten. Deshalb wurde als Reaktion auf den Landesparteitag in Ketsch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Rheinhalle mit Farbe und einem Graffiti markiert. Die Message dahinter ist eindeutig: Wer der AfD Räume zur Verfügung stellt bekommt Probleme. Ihre rechte Propaganda ist nicht erwünscht und muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Auch in Zukunft werden wir auf verschiedenen Ebenen unseren Widerstand und unsere Wut auf die Straße tragen. In Zeiten des voranschreitenden Rechtsrucks ist es umso wichtiger, dass wir uns als Antifaschist*innen offensiv dagegen stellen, uns organisieren und gemeinsam handlungsfähig werden. Wir müssen weiter zeigen, egal wo sich die AfD trifft, dass sie immer mit handfestem Widerstand rechnen müssen. Alle zusammen gegen den Faschismus! Keine Räume der AfD!