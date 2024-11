Yannick Robert Wagemann - "IBÖ" und "Aktion 451" Kader

Yannick Wagemann, in der rechtsextremen Szene auch bekannt als ,,Tim Ziegler", ist ein Mitglied der ,,Identitären Bewegung Wien" und tritt neben Gernot Schmidt als Werbegesicht der ,,IBÖ" auch auf social media auf. Neben dem hat er aber auch wichtige Aufgaben innerhalb der ,,IBÖ" und der ,,Aktion 451".

Yannick Wagemann besuchte das ,,Oberstufenzentrum Handel 1" in Berlin und ist bereits 2020 auf ,,Anti Corona-Demos" aufgefallen.

2023/24 ist Yannick nach Wien gekommen und studiert seitdem an der WU.

Neben seinen Aktivitäten in der ,,IBÖ" spielt er auch eine wichtige Rolle in der rechtsextremen Uniorga ,,Aktion 451", eine Tarnorganisation der IBÖ, die sich letztes Jahr gegründet hat und große personelle Überschneidungen mit der Freiheitlichen Jugend aufweist.

Egal wer ihr seit, woher ihr kommt oder wie sicher ihr euch fühlt, wir kriegen euch alle!

Seine Daten:

Email: yannick.robert.wagemann@s.wu.ac.at

Tel: +43 670 4051689

Wirtschaftsuniversität Wien