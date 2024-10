[UE/NDS] Outing des Neonazis Kjell Brüggemann

Kjell Brüggemann trat offen bei den neonazistischen Aufmärschen rund um die Christopher Street Days (CSD) in Winsen am 08.09.24 sowie in Wismar am 14.09.24 in Erscheinung. Dabei hatte er in Winsen zusammen mit dem Anmelder eine Führungsrolle inne. Zusammen übernehmen sie die Absprachen mit der Polizei und machten Ansagen an die Teilnehmenden. Organisiert wurden beide Aufmärsche aus losen Strukturen die sich "Jung und Stark" nennen. Diese kommen aus einem Neurechten Milieu, welches sich vor allem über das Internet radikalisiert. Etablierte Nazistrukturen waren bei beiden Aufmärschen nicht anzutreffen.

Auf Social Media macht Brüggemann keinen Hehl aus seiner neonazistischen Gesinnung und sucht gezielt Nähe zur JN, der Jugendorganisationen von "Die Heimat" und weiteren rechten Akteuren.

Auch wenn die Radikalisierung und Organisierung sich überwiegend auf Social Media abspielt, tritt Brüggemann auch in seinem dörflich geprägten Freundeskreis offen in rechter Szenekleidung auf. In dieser Umgebung entstand auch das Foto, auf dem er mit einem Maschinengewehr und Hakenkreuzfahne posiert.

Derzeit absolviert er eine Ausbildung zum Dachdecker (3. Lehrjahr) in der Dachdeckerei GIZA in Ebstorf. In diesem Zusammenhang besucht er die Berufsschule in Lüneburg (BBS 2) und Fachlehrgänge in St. Andreasberg (Harz). Auch hier hat er Kontakt zu Gleichgesinnten gefunden wie Bilder von den dortigen Lehrgängen belegen.

Brüggemann wohnt bei seinen Eltern im Mittelweg 36 in 29574 Ebstorf im Landkreis Uelzen.

Aktuell wir Brüggemann auf Share-Pics des neuen Instagram Accounts @sichere_straßen_hannover als Ansprechpartner für einen Naziaufmarsch am 16.11 in Hannover markiert. (siehe Foto)

Gerade in Zeiten neuer rechter Mobilisierungen ist es wichtig die Akteure aus ihrer vermeintlichen Anonymität zu holen und sie in ihrem Umfeld als Faschistinnen zu outen. Der private Wohnraum darf kein Rückzugsort sein.

Antifa heißt Angriff!