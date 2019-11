Kein Raum der AfD – Es gibt kein ruhiges Hinterland

Normal

Der AfD-Kreisverband Hochsauerland will am 15.11. um 18.00 Uhr einen Kreisparteitag in der Aula der ehemaligen Realschule Neheim abhalten.

Hierzu ist auch der neu gewählte NRW-Landessprecher und Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lucassen erwartet.

Wir werden diese Provokation nicht hinnehmen und werden der AfD beweisen, dass das Sauerland kein ruhiges Hinterland ist!

Die AfD HSK agiert in den sozialen Netzwerken und Parlamenten offen rassistisch und nationalistisch.

Zu den einladenden Kadern des Kreisparteitages zählt unter anderem der Fraktionsvorsitzende der AfD Arnsberg und stellvertretender Sprecher der AfD HSK Jürgen Antoni.

Antoni macht aus seiner Feindschaft gegen Menschen, die er dem Islam zuordnet, kein Geheimnis, er hält sich in den sozialen Netzwerken selbst für einen Kreuzritter und propagiert, der Islam gehöre nicht zu Deutschland.

Der stellvertretende Sprecher Werner Zörner ist ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Der Flügel-Mann und Höcke-Freund Zörner fiel in der Vergangenheit durch Behauptungen auf, dass geflüchtete Menschen Pest und HIV nach Deutschland bringen würden, bezeichnet den politischen Gegner als „Antifa-Faschisten“ und behauptet, dass Muslime für den Brand der Notre Dame verantwortlich seien.

Zörner war auch Anmelder einer klimafeindlichen Demonstration gegen die örtliche Fridays For Future-Demonstration im April dieses Jahres.

Wir rufen alle progressiven Kräfte dazu auf, sich den Faschisten der AfD in den Weg zu stellen. Die AfD ist keine Alternative, weder in Neheim, noch in Thüringen oder anderswo!

Keine Räume der AfD, keine Stimme dem Faschismus.

Kommt alle am 15.11. um 17.00 Uhr zur alten Realschule in Neheim, Goethestraße 16-18 in 59755 Arnsberg und zeigt der AfD, dass sie in unserer Stadt keinen Platz hat!

Antifaschist*innen aus Arnsberg und Umgebung