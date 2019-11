[S] Spontandemonstration: Rojava verteidigen

Rojava ist ein solidarisches Gesellschaftsmodell und somit ein Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft in der wir leben. Neben der demokratischer Selbstverwaltung, ist es die Frauenbefreiung, die enorm vorangetrieben wird. So ist die Revolution auch eine Revolution der Frauen, sich von den patriarchalen Strukturen zu lösen und diese zu bekämpfen. Den Angriff auf Rojava kann man als ein Angriff auf die gesamte Frauenbefreiung sehen. Umso wichtiger ist es, das wir uns in der Verantwortung sehen die Errungenschaften und die Revolution als ein Teil unseres Kampfes zu sehen und sie hier zu verteidigen. Allen voran sind es die imperialistischen Kräfte u.a. Deutschland die gerade in Syrien ihren Nutzen von der Zerschlagung der Revolution ziehen wollen. Während die EU Stillschweigend ihre Zustimmung zu dem Angriffskrieg gibt und von Waffendeals und weiteren Abkommen profitiert,nutzt Russland die Widersprüche zwischen den NATO Staaten um freies Spiel in Nordsyrien zu haben.

Es ist egal welche imperialistische Macht für eine Vormachtsstellung kämpft, sie haben alle ein Interesse das Rojava nicht mehr existiert, weil sie eine Gefahr für die kapitalistische Ordnung stellt.Deshalb müssen wir als internationalistische und revolutionäre Linke die Revolution mit unserer internationalen Solidarität unterstützen und die Kriegstreiber hier vor Ort in die Mangel nehmen. Wir werden unseren Teil in diesem Widerstandskampf um Rojava beitragen. Als revolutionäre Jugendliche werden wir noch entschlossener und noch widerstandsfähiger diesen Kampf führen. Wir rufen die revolutionäre Jugendliche dazu auf: #NeHele-LassEsNichtZu! Verteidigen wir gemeinsam die Revolution in Rojava.

Biji berxwedana Rojava!

Hoch die Internationale Solidarität!